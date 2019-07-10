Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Революція в правилах: в НБА зважилися на історичний крок

2.4т Читати матеріал російською

Рада керуючих НБА ввела зміни в правила, які будуть діяти вже з майбутнього сезону-2019/20.

Як повідомляє The Associated Press, у тренерів команд з'явиться можливість один раз за матч попросити суддів про відеоповтор, щоб переглянути рішення щодо спірного моменту.

Право на перегляд відеоповтору буде доступно в ситуаціях з фіксацією фолів, правилом голтендінга (перешкодою потрапляння м'яча) і моментами з вильотом м'яча за межі майданчика.

Новини
Українець Михайлюк провів яскравий матч у Літній лізі НБА

Використовувати дану опцію тренер команди може, тільки якщо у нього є в запасі тайм-аут. Згідно з новими змінами в правилах, після спірного моменту він бере тайм-аут і дає сигнал рефері про вимогу подивитися повтор. Якщо тренер виявляється прав, то тайм-аут повертається до команди, інакше тайм-аут згорає.

Судді на майданчику будуть переглядати рішення лише по фолам. В інших спірних моментах рішення оперативно винесуть експерти з центру відеоповторів НБА.

Перед тим, як ввести відеоповтори в дію, ліга НБА проводила тести нового правила, що отримало назву coach's challenge, в матчах G-Ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НБА був встановлений історичний рекорд.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel