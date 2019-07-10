Революція в правилах: в НБА зважилися на історичний крок

Рада керуючих НБА ввела зміни в правила, які будуть діяти вже з майбутнього сезону-2019/20.

Як повідомляє The Associated Press, у тренерів команд з'явиться можливість один раз за матч попросити суддів про відеоповтор, щоб переглянути рішення щодо спірного моменту.

Право на перегляд відеоповтору буде доступно в ситуаціях з фіксацією фолів, правилом голтендінга (перешкодою потрапляння м'яча) і моментами з вильотом м'яча за межі майданчика.

Новини Українець Михайлюк провів яскравий матч у Літній лізі НБА

Використовувати дану опцію тренер команди може, тільки якщо у нього є в запасі тайм-аут. Згідно з новими змінами в правилах, після спірного моменту він бере тайм-аут і дає сигнал рефері про вимогу подивитися повтор. Якщо тренер виявляється прав, то тайм-аут повертається до команди, інакше тайм-аут згорає.

Судді на майданчику будуть переглядати рішення лише по фолам. В інших спірних моментах рішення оперативно винесуть експерти з центру відеоповторів НБА.

Перед тим, як ввести відеоповтори в дію, ліга НБА проводила тести нового правила, що отримало назву coach's challenge, в матчах G-Ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НБА був встановлений історичний рекорд.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!