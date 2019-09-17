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17 вересня • оновлено в 10:06
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Революція: анонс історичного старту "Київ-Баскета" у Лізі чемпіонів

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Столичний "Київ-Баскет" у вівторок, 17 вересня, розпочне новий сезон.

Кияни вперше у своїй історії стартують у Лізі чемпіонів. У першому колі кваліфікації вони зіграють з австрійським "Капфенбергом". Перший матч команди проведуть на майданчику чемпіона Австрії трьох останніх років. Початок – о 21:00.

"Київ-Баскет" підійшов до матчу у гарних ігрових кондиціях. Підопічні Айнарса Багатскіса провели сім спарингів і у кожному з них здобули перемогу. Команда порівняно з минулим сезоном кардинально змінилася.

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Революція: анонс історичного старту "Київ-Баскета" у Лізі чемпіонів

БК "Київ-Баскет"

Багатскіс, який змінив Євгена Мурзіна, здійснив кадрову революцію: лише три виконавця – Петров, Крутоус і Сандул – залишилися у команді з попереднього складу. Решта – нові імена.

Наскільки тренеру вдалося зіграти, згуртувати колектив, об’єднати його спільною метою, продемонструє матч в Австрії. Кадрова проблема у гостей одна – травмувався Юрій Кондраков. Втім, Багатскіс награвав склад, вже знаючи про цю втрату.

Додамо, що матч-відповідь у цій парі відбудеться у п’ятницю, 20 вересня, у київському Палаці спорту.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, перше коло

Перший матч

17 вересня

21:00. "Капфенберг" – "Київ-Баскет"

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Тег
Київ-Баскет
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