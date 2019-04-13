Реванш "Дніпра": анонс півфіналу Суперліги Парі-Матч

Дніпровський "Дніпро" в четвертому поєдинку півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч прийматиме вдома южненський "Хімік". Зустріч до трьох перемог пройде на паркеті СК "Шинник".

"Дніпро" - "Хімік"

Рахунок в серії - 1:2

Дніпро, СК "Шинник", 14:00

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Перший фіналіст українського баскетбольного сезону вже відомий, а ось у серії "Хіміка" з "Дніпром" до розв'язки, схоже, ще дуже і дуже далеко. Зазнавши двох поразок на виїзді і позбавивши себе права на помилку, в рідному залі "річковики" зробили найпотужнішу заявку на продовження боротьби за золото, оформивши божевільний ривок 25:0 вже у стартовій чверті і продемонструвавши, що списувати команду Дениса Журавльова з рахунків не можна ні в жодному разі.

На четвертий поєдинок господарі зовсім точно вийдуть з тим же настроєм - розташовуючи по-справжньому зоряним за українськими мірками складом, в Дніпрі і думати не хочуть про можливу участь в бронзової серії. Але тепер "Хімік", розбитий в пух і прах за стартові десять хвилин третього матчу, повинен бути до цього натиску готовий. І саме реакція команди Віталія Степанівської на те, що трапилася з нею в минулий четвер, фіаско стане визначальним в серії.

Южненці банально не можуть дозволити собі віддати ще одну зустріч фактично без боротьби - в такому випадку "Дніпро" отримає потужну психологічну перевагу. І спробуй потім зупини кураж Олександра Мішули з партнерами в гіпотетичному п'ятому матчі, нехай і в своєму залі. "Річковики" ж саме цього і домагаються: на довгій дистанції обов'язково повинно позначитися їх перевага в глибині і якості складу, крити яку Хіміку, по суті, і нічим.

Нагадаємо, що перший матч півфінальної серії завершився сенсаційною перемогою "Хіміка" (95:85). У другому поєдинку баскетболісти з Південного в додатковий час також обіграли "Дніпро" (92:86).

Перша домашня гра для "Дніпра" завершилася розгромною перемогою - 90:53.

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