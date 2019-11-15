Рекорд! Українець Лень провів потужний матч у НБА - відео

26-річний український центровий "Атланти" Олексій Лень провів відмінний результативний матч у регулярному чемпіонаті НБА проти свого колишнього клубу "Фінікс".

Українець, вийшовши на паркет з лавки, провів на майданчику 25 хвилин і записав в актив 21 очко, 10 підбирань і 1 передачу, таким чином записавши в актив дабл-дабл. Ця гра стала найкращою для Леня в нинішньому сезоні. До цього найкращим показником для Леня був матч проти "Денвера", в якому він набрав 17 очок.

Олексій Лень в матчі "Фінікс" - "Атланта"

На жаль, активних дій українця не вистачило його команді для перемоги в матчі з "Санз" – "Яструби" поступилися з рахунком 112:128.

Найкращі моменти за участю українця:

"Фінікс" - "Атланта" 128:112 (31:33, 36:28, 37:29, 24:22)

"Фінікс": Убре (30 + 7 підбирань), Букер (27 + 7 передач - 7 втрат), Шарич (23), Рубіо (6 + 8 передач), Бейнс (3) - старт; Камінські (19), Діалло (2), Джонсон (15), Бріджес (3), Окобі (0), Картер (0), Джонсон (0)

"Атланта": Паркер (24 + 7 підбирань), Янг (21 + 13 передач - 5 втрат), Хантер (14 + 6 перехоплень), Джонс (14 + 8 підбирань - 5 втрат), Реддіш (9) - старт; Фернанду (4), Лень (21 + 10 підборів), Браун (3), Бембро (0), Креб (2), Уоллес (0)

"Клівленд" - "Майамі" 97:108 (22:34 22:34 30:26, 23:14)

"Клівленд": Лав (21 + 10 підбирань + 4 перехоплення), Секстон (15), Осман (12 + 7 підбирань), Гарленд (11), Томпсон (2) - старт; Ненс-молодший (14 + 8 підбирань), Деллаведова (3), Кларксон (10), Портер (9)

"Майамі": Нанн (23 + 8 передач), Адебайо (16 + 15 підбирань), Батлер (14), Ленард (12 + 7 підбирань), Робінсон (11) - старт; Сілва (4), Олінік (3), Драгіч (9 + 7 передач - 5 втрат), Хірро (16)

"Нью-Орлеан" - "Кліпперс" 132:127 (34:35, 38:24, 24:38, 36:30)

"Нью-Орлеан": Холідей (36 + 7 передач + 6 перехоплень - 7 втрат), Фейворс (20 + 20 підборів), Редік (19), Мур (15), Вільямс (8 + 10 підборів) - старт; Меллі (0), Хейс (9), Джексон (23), Александер-Уокер (2)

"Кліпперс": Джордж (33 + 9 підбирань - 5 втрат), Вільямс (31 + 9 передач), Харрелл (18 + 7 підбирань), Харклесс (9), Менн (5) - старт; Грін (2), Паттерсон (3), Зубац (6), Робінсон (0), Макгрудер (20)

"Мілуокі" - "Чикаго" 123:115 (30:32, 35:34, 32:20, 27:29)

"Мілуокі": Адетокумбо (38 + 16 підбирань - 5 втрат), Бледсоу (31 + 8 передач - 5 втрат), Меттьюз (15), Лопес (13), ДіВінчензо (4) - старт; Ільясова (2), Лопес (6), Хілл (3), Браун (0 + 9 підбирань), Коннотон (6), Корвер (6)

"Чикаго": лавини (25 + 7 передач + 6 фолів - 5 втрат), Картер (14 + 6 фолів), Маркканен (11 + 8 підбирань), Саторанскі (10), Хатчінсон (6 + 7 підбирань) - старт; Янг (11 + 7 підбирань), Уайт (26), Арчідьяконо (7), Данн (5), Харрісон (0)

"Нью-Йорк" - "Даллас" 106:103 (27:23, 31:30, 29:34, 19:16)

"Нью-Йорк": Морріс (20), Рендл (17 + 10 підбирань - 6 втрат), Барретт (8 + 7 підборів), Нілікіна (5), Гібсон (4) - старт; Нокс (6), Робінсон (16 + 8 підбирань + 6 фолів), Портіс (10), Сміт-мол. (13 + 8 передач), Дотсон (7)

"Даллас": Дончіч (33 + 10 підбирань + 11 передач), Порзінгіс (20 + 11 підборів), Пауелл (12), Фінні-Сміт (7), Каррі (2) - старт; Клебер (0), Мар'янович (10), Брансон (3), Райт (4), Хардуей-молодший (12)

"Денвер" – "Бруклін" 101:93 (28:35, 21:26 30:18, 22:14)

"Денвер": Йокич (18 + 10 підборів), Міллсеп (18), Бартон (17), Грант (12), Харріс (10), Морріс (10), Пламлі (10).

"Бруклін": Аллен (17 + 10 підборів), Ірвінг (17), Динвідді (17), Прінс (12), Муса (10), Д. Джордан (0 + 11 підбирань).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український баскетболіст Святослав Михайлюк провів успішний матч ву НБА.

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