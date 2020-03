"Реал" на карантині: стало відомо про зараження гравця коронавірусом

Спортивний мадридський клуб "Реал" ввів карантин. За інформацією пресслужби клубу, один із баскетболістів столичної команди здав тест на коронавірус, результат якого виявився позитивним.

Ім'я гравця, який заразився вірусом, не повідомляється. При цьому стало відомо, що у зв'язку із надзвичайною ситуацією футбольна команда мадридського "Реала" застосує спеціальний протокол.

