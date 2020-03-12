"Реал" на карантині: стало відомо про зараження гравця коронавірусом

Спортивний мадридський клуб "Реал" ввів карантин. За інформацією пресслужби клубу, один із баскетболістів столичної команди здав тест на коронавірус, результат якого виявився позитивним.

Баскетболісти мадридського "Реала"

Ім'я гравця, який заразився вірусом, не повідомляється. При цьому стало відомо, що у зв'язку із надзвичайною ситуацією футбольна команда мадридського "Реала" застосує спеціальний протокол.

🚨🚨🚨 A Real Madrid Basketball player has tested positive to the Coronavirus. All team players have left Real Madrid training grounds as precaution. [ @ JLSanchez78 ] – Real Madrid Info (@RMadridInfo) March 12, 2020

Зазначимо, що футбольна та баскетбольна команди "Королівського клубу" тренуються в загальному центрі у Вальдебебас. За інформацією La Sexta, "Реал" не зможе зіграти в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що футболіст туринського "Ювентуса", партнер Кріштіану Роналду по команді інфікований коронавірусом.

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