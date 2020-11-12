Радулович прокоментував перемогу збірної України у відборі Євро-2021

Максим Іншаков Баскетбол 19:15, 12.11.2020 Оновлено: 19:15, 12.11.2020

Головний тренер жіночої збірної України з баскетболу Срджан Радулович залишився задоволений виступом своїх підопічних у матчі 3-го туру відбору на чемпіонат Європи проти Фінляндії.

За словами чорногорського фахівця, суперниці добре почали першу чверть, але Україна зуміла гідно відповісти.

"Другу чверть теж провели так само. У третій відмінно провели п'ять хвилин, але потім зупинилися. А треба було продовжувати і закінчити гру. Але в кінцівці я дуже задоволений дівчатками. Особливо тими, хто в перший раз грають на такому рівні. Ягупова та Найменко виконали сьогодні відмінну роботу. Вдячний дівчаткам за гру", – заявив Радулович на пресконференції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Польща пройшла в Португалії і завершилася впевненою перемогою наших співвітчизниць 84:66. Пізніше з'явився фоторепортаж з гри.

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