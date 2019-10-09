"Запоріжжя" дотиснуло "Харківських Соколів" на останніх секундах Суперліги Парі-Матч

Баскетбольний клуб "Запоріжжя" здобув важку виїзну перемогу проти "Харківських Соколів" (90:86) у чемпіонаті України в Суперлізі Парі-Матч.

Команда Валерія Плеханова впродовж усього матчу поступалась в рахунку, проте на останніх секундах все ж переломила хід гри та вирвала важку перемогу в непоступливих суперників.

Активніше матч розпочали гості із Запоріжжя: Шевченко відкрив рахунок у матчі, а Сімонс за декілька секунд перевагу своєї команди середнім кидком подвоїв. Харків’яни ж свої перші бали набрали лише на третій хвилині гри зусиллями легіонера Тіга. Ближче до середини чверті вже саме господарі зуміли захопити ініціативу та повели в рахунку, а після середнього кидка від Джамара різниця вперше сягнула 6 балів. Завершився перший період із рахунком 27:21.

Впродовж усієї другої десятихвилинки команда Валерія Плеханова намагалася наздогнати своїх суперників, але максимум який вийшов у гостей – скоротити різницю до одного балу. В Соколів особливо активним був Зак Джексон та Ігор Бояркін, які своїми кидками не дали змоги суперникам переломити хід гри. Перша половина гри завершилася з рахунком 52:47.

Третя десятихвилинка продовжилась намаганнями гостей зрівняти рахунок та вийти вперед, проте Соколи зусиллями Козлова та Джамара тримали різницю в рахунку на свою користь.

Харківські Соколи - БК Запоріжжя 86:90 (27:21, 25:26, 21:23, 13:20)

Соколи: Бояркіна (8), Джамар (19+10 підбирань +4 передачі), Джексон (15), Тарасенко (12+6 підбирань +5 передач), Тіг (14+8 підбирань +4 передачі) - старт; Тихонов (4), Липовцев, Козлов (6), Жаліс (8).

Запоріжжя: Сталлворт (25+4 підбирань), Рендольф (23+6 передач), Німцеві, Шевченко (9), Сіммонс (18+8 підбирань) – старт; Буц, Кожем'якін, Міхєєв (0+6 підбирань), Титов, Харріс (11).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 6 жовтня, відбулися чергові поєдинки регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Столичний Київ-Баскет стартував у першості домашньою перемогою над Харківськими Соколами – 79:71.

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