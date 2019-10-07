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8 жовтня • оновлено в 13:38
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"Непогані "орлиці": новачок Суперліги Парі-Матч провів ефектне тренування

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Новачок баскетбольної Суперліги Парі-Матч "Харківські Соколи" провели перше відкрите тренування для своїх уболівальників.

9 і 11 жовтня команда досвідченого Володимира Коваля зіграє з БК "Запоріжжя" і СК "Прометеєм". Ігри вперше в турнірі пройдуть на домашній арені "соколів", пише "Вечірній Харків".

Харків'яни вийшли на домашній паркет у понеділок, 7 жовтня, де потренувалися в присутності фанатів. Крім можливості поспостерігати за заняттям спортсменів, любителі баскетболу також могли насолодитися виступом ефектної групи підтримки команди Коваля.

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Вашій увазі відеорепортаж із Харкова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у баскетбольній Суперлізі Парі-Матч 4-6 жовтня в новому розіграші стартували всі учасники чемпіонату.

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Тема
Суперліга
Місце
Україна Харків
Тег
Харківські Соколи
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