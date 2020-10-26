"Прометей" здобув розгромну перемогу в Суперлізі Паріматч

У заключному матчі третього ігрового тижня Суперліги Паріматч "Прометей" здобув розгромну перемогу над "Черкаськими Мавпами".

Команда з Кам'янського підтвердила реноме фаворита поєдинку (ставки на її перемогу приймалися з коефіцієнтом 1,01), але гості зуміли нав'язати своїм суперникам боротьбу в першій половині зустрічі.

З самого початку стартової чверті жодна з команд не могла видати результативну серію. В її кінцівці "Мавпам" все ж вдалося зробити невеликий ривок і піти на коротку перерву з перевагою в чотири очки.

Після розмови з головним тренером господарі зуміли переламати хід гри і досить швидко вийшли вперед. Незважаючи на опір з боку команди з Черкас, "Прометей" закінчив другу чверть з невеликим лідерством в рахунку – 47:43.

Після великої перерви ситуація на паркеті кардинально змінилася. Фаворити почали поступово нарощувати перевагу і перед заключною чвертю вигравали вже в 13 очок. Ударно почавши четверту десятихвилинку, клуб із Кам'янського швидко зняв усі питання щодо переможця матчу.

"Прометей" – "Черкаські Мавпи" 101:80 (25:29, 22:14 25:16, 29:21)

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