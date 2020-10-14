"Прометей" проти "Одеси": анонс Суперліги Паріматч 14 жовтня

У середу, 14 жовтня, "Прометей" прийматиме Одесу в межах стартового матчу другого ігрового тижня Суперліги Паріматч.

19:00. Кам'янське, СК "Прометей". "Прометей" – "Одеса", трансляція – Obozrevatel TV, сайт Федерації баскетболу України

Обидві команди поки що не здобули жодної перемоги в новому сезоні: "Прометей" в своєму єдиному матчі вдома доволі несподівано програв "Запоріжжю", а "Одеса" на старті сезону поступилась на виїзді "Київ-Баскету" і "Тернопілю" вдома.

"Прометей", який має один із найпотужнішіх ростерів ліги, гратиме вдома та намагатиметься реабілітуватися перед своїми фанами за невдачу на старті сезону. У господарів залишається поза грою Олександр Липовий, під питанням участь у матчі і Ді Джея Стефенса, одесити поки що не можуть розраховувати на Бадена Джаксена.

Попри втрати глибина складу команди з Кам’янського виглядяє більш переконливо. Вже за день команди гратимуть вдруге – "Прометей" прийматиме "Тернопіль", а "Одеса" поїде на нелегкий виїзд до Запоріжжя. Але сьогодні вся концентрація на протистоянні, в якому один з колективів здобуде свою дебютну перемогу в сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Суперліги Паріматч повернувся легендарний київський "Будівельник".