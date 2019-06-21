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Пройде в Україні! ФБУ презентувала промо історичної події в баскетболі 3х3

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У Києві 29-30 червня відбудеться кваліфікаційний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3. Це перші в історії України змагання з баскетболу 3х3 за участі національних команд.

Поєдинки відбуватимуться на Троїцькій площі біля НСК "Олімпійський".

Ще два кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи-2019 відбудуться 29-30 червня у Латвії (Рига) та Румунії (Констанца).

Новини
Українки здобули красиву перемогу на старті Європейських ігор у баскетболі 3х3

Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 2019 року відбуватиметься з 30 серпня по 1 вересня в угорському Дебрецені. Участь братимуть по 12 збірних у чоловіків та жінок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу у Нідерландах, випередивши на груповому турнірі команду з Росії.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
УкраїнаКиїв
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Славу уронили
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Скакать какелы умеют.
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Матвеева Алина
Матвеева Алина
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Козлова Марина
Козлова Марина
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Козлова Марина, козлиха, на паРРашу, животное!
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