Президентка Грузії розкритикувала гравця збірної за перехід в московський клуб

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала форварда національної баскетбольної збірної Торніке Шенгелія за перехід в московський ЦСКА.

Шенгелія підписав з армійцями 3-річний контракт. У Грузії новина про перехід баскетболіста в ЦСКА викликала гучний скандал. У соціальних мережах баскетболіста називають зрадником.

"Для мене, як президентки Грузії, сумно і неприйнятно рішення капітана грузинської збірної перейти в московський ЦСКА", – написала Зурабішвілі в Facebook.

Facebook Саломе Зурабішвілі

У 2012-му грузина вибрала на драфті "Філадельфія" під загальним 54-м номером, після чого відразу обміняла в "Бруклін". Протягом двох сезонів Торніке намагався закріпитися в НБА, але в підсумку прийняв рішення повернутися в Європу. Останні шість років Шенгелія провів у складі "Басконії".

У минулому сезоні Євроліги середні показники баскетболіста склали 15,9 очка, 5,6 підбору, 2,9 передачі, 1,0 перехоплення і 0,5 блок-шота за 30,4 хвилини, в чемпіонаті Іспанії – 15,9 очка, 6 , 1 підбирання, 2,8 передачі, 1,2 перехоплення і 0,3 блок-шота за 32,2 хвилини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше футболіст збірної України безглуздо виправдався за перехід в клуб з Росії