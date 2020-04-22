Президент Федерації баскетболу Києва Макс Сергєєв через коронавiрус влаштувався працювати кур'єром

Максим Богданов Баскетбол 18:19, 22.04.2020 Оновлено: 18:20, 22.04.2020

Президент Федерації баскетболу міста Києва, Макс Сергєєв, в період пандемії вирішив не відсиджуватися вдома.

Чиновник влаштувався працювати в службу доставки, з метою вивчити дану професію, яка за популярністю в світі зараз вийшла на перші рядки по затребуваності.

Паралельно, Макс запустив власний канал на Youtube, де розповідає про різні нюанси з якими йому доводиться стикатися, а також про доходи кур'єрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на Вознесенському узвозі побилися кур'єри Glovo, які зіткнулися своїми транспортними засобами.

Також в Києві кур'єр служби доставки Glovo побив перехожого шоломом. Конфлікт виник через те, що постачальник проїхався на мопеді по підземному переходу.

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