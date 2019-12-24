Презентовано логотип Матчу Зірок Суперліги-2020

1 лютого у столичному Палаці спорту відбудеться непересічна спортивна подія. Після тривалої перерви (з 2012-го року) столиця прийме яскраве баскетбольне свято.

Уже активно тривають підготування до Матчу Зірок, підбирається лайн-ап артистів та формується конкурсна програма.

А тим часом, ми уже готові презентувати логотип Матчу Зірок Суперліги Парі-Матч-2020. В його основу лягла зірка з елементами лого ФБУ. Також промальовані головні історичні пям’ятки столиці та інтегрований логотип титульного спонсора свята – ТМ "Парі-Матч". Сам логотип з ФБУ розробляла команда "Мobster Team".

Уже зовсім скоро в інтернет магазині ФБУ з’являться атрибутика до Матчу Зірок 2020. Серед неї можна буде придбати футболки, кепки, ручки, блокноти та чашки, а для справжніх поціновувачів івенту можна буде замовити і ігрово форму від нашого технічного партнера - ТМ "Еrrea".

Матч відбудеться у форматі протистояння Зірок України проти Зірок Легіону. Окрім того, уболівальники стануть свідками конкурсної програми, де визначатимуть переможців у конкурсах майстерності, слем-данків та триочкових атак. Повна програма свята буде оголошена за три тижні до старту івенту, а голосування уболівальників розпочнеться 2-го січня.

Увага! Квитки на Матч Зірок у київський Палац Спорту дуже швидко розлітаються! Радимо завчасно подбати про перепустку на непересічну спортивну подію!

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