Повернення столичного дербі: анонс Суперліги Паріматч 17 грудня

"Київ-Баскет" – "Будівельник"

Київ, СК "Венето-Спорт"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – XSPORT, YouTube ФБУ

У четвер, 17 грудня, відбудеться перше за кілька років столичне дербі між віцечемпіоном Суперліги Паріматч "Київ-Баскетом" і 10-разовим переможцем першості України "Будівельником".

Зустріч стане першою для команд у нинішньому сезоні. Підопічні Айнарса Багатскіса показали ідеальний старт, вигравши всі 11 поєдинків, а гості здобули чотири перемоги при дев'яти поразках.

Це протистояння стане принциповим для наставника "Київ-Баскета", який раніше працював з "Будівельником" і двічі ставав чемпіоном України, один раз приводив команду до перемоги в Кубку країни і тренував її під час першого та поки що останнього виступу в Євролізі. Баскетболіст Павло Крутоус також в минулому грав за "будівельників" і завойовував з клубом титул чемпіона України.

"Київ-Баскет" не зможе розраховувати на Артем Ковальова, а гостям доведеться обходитися без Сергія Загреби, з яким було припинено співпрацю.

Цей матч не стане заключним для команд у 2020 році. Підопічні Багатскіса в суботу, 19 грудня, зіграють з "Тернополем" на домашньому майданчику, а "Будівельник" на виїзді зустрінеться з дебютантом Суперліги Паріматч у вівторок, 22 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України (ФБУ) призупинить усі першості країни з 23 грудня.