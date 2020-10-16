Повернення "Будівельника" в грі з чемпіоном: анонс Суперліги Паріматч 16 жовтня

У п'ятницю, 16 жовтня, п'ятьма матчами продовжиться розіграш Суперліги Паріматч сезону 2020/21.

"Запоріжжя" – "Одеса"

Запоріжжя, ПС "Юність"

Початок матчу – 18:00

Трансляція – YouTube ФБУ

Відкриють великий ігровий день "Запоріжжя" й "Одеса". Команда Валерія Плеханова проводить свій другий матч у сезоні та перший в рідних стінах. Одесити встигли зіграти вже тричі, але у всіх трьох поєдинках команда Олега Юшкіна програла.

Запорожці стали "чемпіонами міжсезоння", продемонструвавши досить якісну гру, і закріпили свій статус сенсацією вже на старті регулярного чемпіонату, коли на виїзді здолали одного з фаворитів сезону "Прометей".

Тепер статус фаворита буде у запорожців, а "Одеса" спробує уникнути серії з чотирьох поспіль поразок на старті сезону, що, безумовно, може вдарити по психологічному стану команди.

"Черкаські Мавпи" – "Київ-Баскет"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу – 18:30

Трансляція – YouTube ФБУ

"Черкаські Мавпи" проводять перший домашній матч сезону, хоча і без підтримки трибун. Всі матчі в Україні до кінця року, нагадаємо, будуть проходити без глядачів. Суперником команди Максима Міхельсона буде столичний "Київ-Баскет", який стартував у сезоні з двох домашніх перемог.

"Мавпи" також зіграли двічі, але на виїзді, і в обох випадках позитивного результату досягти не змогли. Господарі грали дуже скороченою ротацією і в Харкові, і в Дніпрі, а в другому матчі виступали на 100% українським складом, причому досить молодим.

"Київ-Баскет", звичайно, на даному етапі сезону виглядає фаворитом в цій грі, хоча "Мавпи" своїм виступом у Дніпрі дали зрозуміти, що навіть у далеко не оптимальному складі можуть створити проблеми і претендувати на перемогу проти будь-якої команди ліги.

"Прометей" – "Хімік"

Кам'янське, СК "Прометей"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – Oboz TV, YouTube ФБУ

Другий матч для "Прометея" за три дні, третій домашній в сезоні та перша виїзна гра для "Хіміка". Цей матч цілком претендує на статус, як мінімум, одного з найцікавіших в рамках ігрового туру.

"Прометей" реабілітувався за поразку від "Запоріжжя" домашньою перемогою над "Одесою" в середу, хоча поки команді Віталія Чернія є, куди додавати. У господарів залишається поза грою Олександр Липовий, всі інші гравці повернулися в стрій, але далеко не всі перебувають в оптимальних кондиціях.

"Хімік" вдома традиційно виглядає переконливіше, але ця команда завжди думає про перемоги, про що нещодавно нагадав усім домашнім тріумфом в Кубку України. У матчі "Прометей" – "Хімік" прикрасою може стати протистояння потужних передніх ліній Маєрс-Петров проти Нельсона і Саллівана. До того ж, у складі команди з Кам'янського відразу декілька гравців пройшли через систему "Хіміка" і виступали за цей клуб в Суперлізі. Матч буде цікавий – сумнівів бути не може.

"Миколаїв" – "Тернопіль"

Миколаїв, СК "Надія"

Початок матчу – 19:00

Трансляція – YouTube ФБУ

Перша гра сезону для "Миколаєва", який пропустив стартовий ігровий тиждень через епідемію коронавірусу в команді. "Тернопіль", в свою чергу, продовжує виїзне турне і вже втретє в цьому сезоні буде грати на майданчику суперника. Команда Дмитра Забірченка привезла одну перемогу після двоматчевого виїзду на берег Чорного моря на минулому тижні і тепер спробує поліпшити своє становище у турнірній таблиці в Миколаєві.

Господарі змінили головного тренера – місце Кріса Томаса зайняв досвідчений Валентин Берестнєв. А також попрощалися з двома легіонерами Камеоном Холсі та Єлаєю Кейном. На старті сезону проблем у "Миколаєва", який не тренувався два тижні, відверто більше. "Тернопіль", в свою чергу, вже увійшов у сезон і навіть, незважаючи на статус гостя і дебютанта Суперліги, на сьогоднішній день у цій парі виглядає фаворитом.

"Будівельник" – "Дніпро"

Київ, СК "Венето"

Початок матчу – 19:30

Трансляція – YouTube ФБУ

Ну і, звичайно, один з найбільш інтригуючих матчів тижня – найтитулованіший клуб України, 10-кратний чемпіон Суперліги "Будівельник" повертається в елітний дивізіон матчем проти чинного володаря титулу "Дніпра".

Про гру киян, що не провели жодного контрольного матчу і збирали склад вже напередодні своєї першої гри, щось конкретне сказати важко. Але можна з упевненістю говорити про те, що столичний колектив запросив до своїх лав один з найпотужніших квартетів легіонерів у національній першості.

Також команду очолив литовський фахівець Вальдемарас Хомічюс, який раніше протягом трьох сезонів тренував "Дніпро" – це один з головних сюжетів цього матчу. Гості потроху входять у сезон і будуть фаворитом цього протистояння, але статус на майданчику нічого не вирішує, і загадковий "Будівельник" може піднести сюрпризи вже на старті сезону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше легендарний київський клуб оголосив заявку на сезон Суперліги Паріматч.