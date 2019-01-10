''Потрібно жити за правилами'': Бродський висловився про ситуацію в Кубку України з баскетболу

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський прокоментував ситуацію з дискваліфікацією "Черкаських Мавп" у Кубку України.

Через порушення регламенту під час матчу-відповіді 1/4 фіналу змагань проти "Київ-Баскета" чинному чемпіону України зарахували технічну поразку, позбавивши місця в Фіналі чотирьох.

"На сьогодні я дбаю про розвиток баскетболу в Україні та виступаю гарантом чесної гри. Поки я буду президентом ФБУ, я не дозволю нікому порушувати правил гри, а це Регламент і Правила проведення Чемпіонату та Кубка України. Це наша баскетбольна конституція і кожен, хто буде її порушувати, буде покараний", - пояснив свою позицію Михайло Юрійович в інтерв'ю ФБУ.

Михайло Бродський ФБУ

Президент Федерації присік думку про упередженість у винесеному рішенні.

"Не важливо, кому належить клуб, і хто його підтримує, при будь-яких обставинах треба жити за правилами. Сьогодні на цьому місці виявилися "Черкаські Мавпи", вони покарані відповідно до регламенту і правил чемпіонату. Водночас мене дивують заяви деяких функціонерів , які намагаються використовувати ситуацію і "підігрівають градус". При цьому використовують будь-які приводи. Хочу одразу ж наполегливо попросити деяких президентів не розхитувати ситуацію", - звернувся до функціонерів Михайло Юрійович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кубку України з баскетболу визначилися всі учасники півфінальних протистоянь. До "Одеси", "Дніпра" та "Політехніка", які домоглися цього права за спортивним принципом, приєднався "Київ-Баскет".