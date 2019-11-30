Поразка чемпіона: результати Суперліги Парі-матч 30 листопада

У суботу, 30 листопада, відбулися два поєдинки регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

БК "Одеса" взяв реванш у діючого чемпіона України южненського Хіміка за поразку в першому колі (86:73), а лідер першості "Прометей" розібрався в гостях з "Миколаєвом" (92:73).

Хімік переконливо розпочав матч, набравши 30 очок за стартову чверть. Гості реалізували 4 з 6 триочкових, а захисник южненців Айзея Вільямс ще за першу 10-хвилинку набрав 11 очок, реалізувавши всі свої кидки з гри.

У другій чверті Одеса додала у захисті, дозволивши супернику набрати лише 16 очок, і, відповідно, відчула впевненість у нападі. Як результат, чверть за командою Олега Юшкіна, яка відіграла ігровий відтинок набагато якісніше, не зробивши жодної втрати за чверть. На велику перерву команди пішли за 3 очок переваги Хіміка.

Після великої перерви господарі продовжили гнути свою лінію. Отримавши психологічну впевненість, команда Юшкіна перетворила її на відмінний ігровий відрізок. Господарі грали у швидкому темпі, атакували з високим відсотком та заволоділи перевагою на щитах. Вчасно активізувався і Брюс Мейсі, який допоміг одеситам набрати за чверть 29 очок та піти на останню перерву вже у якості лідера.

Нокдаун для Хіміка виявився нокаутом. Команда Віталія Степановського дозволила супернику отримати двозначну перевагу і так і не зуміла повернутися у матч. Одеса контролювала гру до самого її завершення і в підсумку довела матч до вольової перемоги, дозволивши Хіміку за останню 10-хвилинку набрати лише 5 очок. Програвши першу чверть, одесити виграли три наступних, завершивши поєдинок з рахунком 86:73 на свою користь.

Одеса - Хімік - 86:73 (21:30, 22:16 29:22, 14: 5)

Одеса: Артамонов (5), Мессі (20 + 5 підбирань + 6 передач), Носков (14 + 8 підбирань), В. Прокопенко (11 + 8 підбирань), Р. Браун (3 + 7 підбирань + 2 блок-шоти) - старт; Ал. Щепкін (14), Ткачук, Фрізен (8 + 6 підборів), М. Холлоуей (11), Новіков

Хімік: А. Вільямс (20 + 5 передач), Рябчук (2 + 4 передачі), Войналович (2 блок-шота), Ковальов (7 + 5 підборів), Угба (9 + 8 підбирань + 2 блок-шоти) - старт ; Марченко (10), Рахімшаіков (2), Салліван (18 + 8 підбирань), М. Горобченко (5)

Миколаїв після перемоги над Запоріжжям прагнув піднести сенсацію у другій домашній грі тижня проти Прометея.

Швидкий напад та результативна гра у фарбі дозволила Прометею заволодіти перевагою на старті гри. Гості у домінуючому стилі швидко отримали двозначу перевагу, спровокувавши у суперника 7 втрат за чверть.

У другій чверті господарям змінити нічого не вдалося. У Прометея і надалі відмінно працювала зв’язка Калпеппер - Маєрс, а 3 з 3 влучних триочкових Отверченка лише закріпили перевагу гостей, які пішли на велику перерву за перевги в 15 очок.

У другій половині Прометей вже більше займався тим, щоб втримувати комфортну перевагу, яку команда Карліса Муйжнієкса отримала у першій частині гри. Підопічні Віталія Чернія декілька разів наближались до суперника, однак кожного разу отримували потужну відповідь від гостей, які контролювати гру протягом всіх 40 хвилин.

Прометей мав кращий відсоток реалізації, краще рухав м’яч, припустившись меньшої кількості втрат. В цілому гості за всіма аспектами переважали корабелів, довівши матч до переконливої перемоги — 92:73.

Найефективнішим гравцем матчу став розігруючий Прометея Денис Лукашов, який до 10 очок додав 7 передач, 6 підбирань, 2 перехоплення та 3 блок-шота, а його рейтинг ефективності склав 24 бали.

Миколаїв свій наступний матч зіграє 13 грудня на виїзді проти Харківських Соколів, а Прометей протистоятиме харків’янам вдома 6 грудня.

МБК "Миколаїв" - "Прометей" 73:92 (15:25 23:28, 22:17 13:22)

МБК Миколаїв: Зотов (8 + 5 передач + 5 втрат), Луценко (6), Пітерсон (22 + 11 підбирань + 7 передач), Онуфрієв (6), Брістол (8 + 11 підборів) - старт; Адедіран (11 + 12 підборів), Приймак (9), Давидюк (2), хохоник (1), Юрченко.

Прометей: Лукашов (10 + 6 підбирань + 9 передач + 3 блок-шота), Калпеппер (17 + 5 передач), Трент (12 + 4 перехоплення), Конате (8 + 8 підборів), Майерс (19 + 7 підбирань + 3 перехоплення) - старт; Міллер (14 + 7 підбирань), Отверченко (10 + 3 перехоплення), Сидоров (2), Антипов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, БК "Дніпро" напередодні здобув перемогу над "Черкаськими Мавпами" в черговому матчі Суперліги Парі-Матч. Команда Дениса Журавльова на паркеті СК "Шинник" була сильнішою опонента – 82:70.

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