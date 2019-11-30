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Поразка чемпіона: результати Суперліги Парі-матч 30 листопада

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У суботу, 30 листопада, відбулися два поєдинки регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

БК "Одеса" взяв реванш у діючого чемпіона України южненського Хіміка за поразку в першому колі (86:73), а лідер першості "Прометей" розібрався в гостях з "Миколаєвом" (92:73).

Поразка чемпіона: результати Суперліги Парі-матч 30 листопада

Хімік переконливо розпочав матч, набравши 30 очок за стартову чверть. Гості реалізували 4 з 6 триочкових, а захисник южненців Айзея Вільямс ще за першу 10-хвилинку набрав 11 очок, реалізувавши всі свої кидки з гри.

У другій чверті Одеса додала у захисті, дозволивши супернику набрати лише 16 очок, і, відповідно, відчула впевненість у нападі. Як результат, чверть за командою Олега Юшкіна, яка відіграла ігровий відтинок набагато якісніше, не зробивши жодної втрати за чверть. На велику перерву команди пішли за 3 очок переваги Хіміка.

Після великої перерви господарі продовжили гнути свою лінію. Отримавши психологічну впевненість, команда Юшкіна перетворила її на відмінний ігровий відрізок. Господарі грали у швидкому темпі, атакували з високим відсотком та заволоділи перевагою на щитах. Вчасно активізувався і Брюс Мейсі, який допоміг одеситам набрати за чверть 29 очок та піти на останню перерву вже у якості лідера.

Нокдаун для Хіміка виявився нокаутом. Команда Віталія Степановського дозволила супернику отримати двозначну перевагу і так і не зуміла повернутися у матч. Одеса контролювала гру до самого її завершення і в підсумку довела матч до вольової перемоги, дозволивши Хіміку за останню 10-хвилинку набрати лише 5 очок. Програвши першу чверть, одесити виграли три наступних, завершивши поєдинок з рахунком 86:73 на свою користь.

Одеса - Хімік - 86:73 (21:30, 22:16 29:22, 14: 5)

Одеса: Артамонов (5), Мессі (20 + 5 підбирань + 6 передач), Носков (14 + 8 підбирань), В. Прокопенко (11 + 8 підбирань), Р. Браун (3 + 7 підбирань + 2 блок-шоти) - старт; Ал. Щепкін (14), Ткачук, Фрізен (8 + 6 підборів), М. Холлоуей (11), Новіков

Хімік: А. Вільямс (20 + 5 передач), Рябчук (2 + 4 передачі), Войналович (2 блок-шота), Ковальов (7 + 5 підборів), Угба (9 + 8 підбирань + 2 блок-шоти) - старт ; Марченко (10), Рахімшаіков (2), Салліван (18 + 8 підбирань), М. Горобченко (5)

Миколаїв після перемоги над Запоріжжям прагнув піднести сенсацію у другій домашній грі тижня проти Прометея.

Швидкий напад та результативна гра у фарбі дозволила Прометею заволодіти перевагою на старті гри. Гості у домінуючому стилі швидко отримали двозначу перевагу, спровокувавши у суперника 7 втрат за чверть.

У другій чверті господарям змінити нічого не вдалося. У Прометея і надалі відмінно працювала зв’язка Калпеппер - Маєрс, а 3 з 3 влучних триочкових Отверченка лише закріпили перевагу гостей, які пішли на велику перерву за перевги в 15 очок.

У другій половині Прометей вже більше займався тим, щоб втримувати комфортну перевагу, яку команда Карліса Муйжнієкса отримала у першій частині гри. Підопічні Віталія Чернія декілька разів наближались до суперника, однак кожного разу отримували потужну відповідь від гостей, які контролювати гру протягом всіх 40 хвилин.

Поразка чемпіона: результати Суперліги Парі-матч 30 листопада

Прометей мав кращий відсоток реалізації, краще рухав м’яч, припустившись меньшої кількості втрат. В цілому гості за всіма аспектами переважали корабелів, довівши матч до переконливої перемоги — 92:73.

Найефективнішим гравцем матчу став розігруючий Прометея Денис Лукашов, який до 10 очок додав 7 передач, 6 підбирань, 2 перехоплення та 3 блок-шота, а його рейтинг ефективності склав 24 бали.

Миколаїв свій наступний матч зіграє 13 грудня на виїзді проти Харківських Соколів, а Прометей протистоятиме харків’янам вдома 6 грудня.

МБК "Миколаїв" - "Прометей" 73:92 (15:25 23:28, 22:17 13:22)

МБК Миколаїв: Зотов (8 + 5 передач + 5 втрат), Луценко (6), Пітерсон (22 + 11 підбирань + 7 передач), Онуфрієв (6), Брістол (8 + 11 підборів) - старт; Адедіран (11 + 12 підборів), Приймак (9), Давидюк (2), хохоник (1), Юрченко.

Прометей: Лукашов (10 + 6 підбирань + 9 передач + 3 блок-шота), Калпеппер (17 + 5 передач), Трент (12 + 4 перехоплення), Конате (8 + 8 підборів), Майерс (19 + 7 підбирань + 3 перехоплення) - старт; Міллер (14 + 7 підбирань), Отверченко (10 + 3 перехоплення), Сидоров (2), Антипов.

Поразка чемпіона: результати Суперліги Парі-матч 30 листопада

Як повідомляв OBOZREVATEL, БК "Дніпро" напередодні здобув перемогу над "Черкаськими Мавпами" в черговому матчі Суперліги Парі-Матч. Команда Дениса Журавльова на паркеті СК "Шинник" була сильнішою опонента – 82:70.

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Автор
Максим Богданов
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