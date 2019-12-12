Поразка чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 12 грудня

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у четвер, 12 грудня, відбулися чергові чотири поєдинки другого кола регулярної першості країни.

Чинний чемпіон країни – южненський "Хімік" – вдома програв "Прометею" з Кам'янського (84:93), а БК "Запоріжжя" поразкою завершив поїздку до Одеси (94:84).

Із перших же хвилин "Хімік" виявився в ролі наздоганяючих, пропустивши стартовий ривок 2:14. Южненці чи то довго прокидалися, чи то просто не були готові до подібної швидкості "Прометея", у якого матч із "Дніпром" ніби не закінчувався.

Отримавши 15-очкову перевагу за підсумками першої чверті, команда Карліса Муйжніекса заграла ще впевненіше, хоча часом надто захоплювалася швидкісним баскетболом і грішила втратами. Моментами Віталію Степановському таки вдавалося знайти п'ятірки, які зупиняли атакуючий запал гостей, але глобально в рахунку "Хімік" наблизитися не міг.

У другій половині жахом для господарів став Майк Майерс, який поодинці тримав паритет на щитах і не давав "Хіміку" повернутися в гру. Агресія американця, укупі з підтримкою з периметра від шутерів, давала "Прометею" необхідний запас міцності, і дозволяла тримати "Хімік" на пристойній відстані.

Власне, так тривало до кінця матчу: відрізками "Хімік" вибирався за 10-очкову різницю, але серйозної інтриги так і не створив. Атака "Прометея" працювала добре, тому проблем з оформленням чергової перемоги у гостей не виникло.

"Хімік" - "Прометей" 84:93 (15:30, 23:18 27:26, 19:19)

Хімік: Вільямс (15), Рахімшаіков, Войналович (10+4 підбирання), Ковальов (11+6 підбирань), Угба – старт; Джонс (14+8 підбирань), Марченко (5+4 передачі), Козак (3), Салліван (14+7 підбирань), Горобченко (6).

Прометей: Лукашов (7), Калпеппер (19+5 передач), Трент (9+4 втрати), Конате (9+4 передачі), Майерс (24+15 підбирань) – старт; Отверченко (11+4 передачі), Місяць, Кривцов (3+4 підбирання), Антипов (5), Сидоров (6).

Гра з самого початку пішла на зустрічних курсах: команди відповідали ударом на удар всю першу чверть, яка закінчилася з мінімальною перевагою одеситів.

Проблема "Запоріжжя" з обороною найяскравіше проявилася у другій чверті, коли за 10 хвилин гості пропустили 30 очок і моментами виглядали просто безпорадно. Втім, варто віддати належне господарям, які агресивно йшли в трьохсекундну зону, непогано рухали м'яч і потрапляли з гарним відсотком.

Опинившись у двозначному плюсі, далі команда Олега Юшкіна більше зберігала різницю в рахунку. Відрізками "Запоріжжя" наближалося до того, щоб повноцінно повернутися в гру, але мікро-провали заважали гостям зробити остаточний камбек. Так було в третій чверті, коли 5-6 очок різниці на користь "Одеси" за лічені хвилини перетворилися в 19 на стику чвертей після результативних атак від Носкова і Прокопенка.

Постійні зміни форми захисту, а також енергія Брендона Рендольфа дозволили Запоріжжю повернутися на відстань у 6 очок за дві хвилини до кінця основного часу, але тут же Браун і Артамонов повернули все на круги своя. Тут же, в кінцівці, трапився епізод із видаленням Валерія Плеханова, у якого не витримали нерви через серію незрозумілих суддівських рішень в епізодах, що відбувалися прямо у нього перед очима.

Як би там не було, "Одеса" повернула різницю на двозначну і завершила матч 10-очковою перемогою, яка зміцнила позиції команди Юшкіна в битві за п'яте-шосте місця. "Запоріжжя" вдруге в сезоні програє "Одесі".

БК Одеса - БК Запоріжжя 94:84 (26:25, 30:21, 19:17, 19:21)

Одеса: Артамонов (14), Мейсі (20+7 передач), Фрізен (13+6 підбирань), Носков (11), Браун (9+8 підбирань) – старт; Щепкін (9), Прокопенко (11+9 підбирань), Новіков (6), Кадигроб, Ткачук (1).

Запоріжжя: Сталлворт (18), Рендольф (24+4 передачі), Мироненко, Шевченко (5+4 підбирання), Сіммонс (17+7 підбирань) – старт; Титов (10), Сандул (3+8 підбирань), Липовцев, Міхєєв (7), Немцу, Буц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 грудня гравці "Київ-Баскета" і БК "Одеси" розіграли фантастичний трилер-сенсацію, визначивши переможця лише в третьому овертаймі.

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