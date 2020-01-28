"Померти молодим": знаменитий баскетболіст розповів про дивне бажання Кобі Браянта

Близький друг загиблого в катастрофі вертольота Кобі Браянта член Залу слави НБА Трейсі Макгрейді розповів про бажання баскетболіста "Лейкерс" померти молодим.
"Це божевілля, але Кобі говорив це, говорив весь час. "Я хочу померти молодим. Я хочу бути увічнений. Я хочу, щоб моя кар'єра була краще, ніж у Майкла Джордана." Це здавалося якимось божевіллям. Вчора, коли я дізнався новини, я просто не міг повірити в почуте", – розповів Макгрейді в інтерв'ю програмі The Jump.
Трейсі Макгрейді і Кобі Брайант
New York Post
"[Kobe Bryant] used to say all the time 'I want to die young' ... 'I want to be immortalized' ... 'I want my career to be better than Michael Jordan's' and I used to just think he was so crazy for saying that. "- ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 27, 2020
-Tracy McGrady on The Jump pic.twitter.com/hVRXa4RIRV
Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, і займає першу сходинку в історії "Лейкерс" за результативністю.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Кобі Браянт і його 13-річна дочка Джанна загинули в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит" разом з 7 іншими людьми в неділю поблизу Лос-Анджелеса.
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст Кобі Браянт, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легендарного американського баскетболіста.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі (округ Лос-Анджелеса, Каліфорнія, США), в якій розбився Кобі Браянт.
Британське видання Daily Mail поділилося ексклюзивними подробицями переговорів між пілотом вертольота баскетболіста й авіадиспетчерами.
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