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28 січня • оновлено в 11:04
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"Померти молодим": знаменитий баскетболіст розповів про дивне бажання Кобі Браянта

1.4т
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Близький друг загиблого в катастрофі вертольота Кобі Браянта член Залу слави НБА Трейсі Макгрейді розповів про бажання баскетболіста "Лейкерс" померти молодим.

"Це божевілля, але Кобі говорив це, говорив весь час. "Я хочу померти молодим. Я хочу бути увічнений. Я хочу, щоб моя кар'єра була краще, ніж у Майкла Джордана." Це здавалося якимось божевіллям. Вчора, коли я дізнався новини, я просто не міг повірити в почуте", – розповів Макгрейді в інтерв'ю програмі The Jump.

Трейсі Макгрейді і Кобі Брайант

Трейсі Макгрейді і Кобі Брайант

New York Post

Нагадаємо, Кобі Браянт є легендою Національної баскетбольної асоціації (НБА), провівши 20 сезонів у складі однієї команди – "Лос-Анджелес Лейкерс". Брайант п'ять разів ставав чемпіоном НБА, він набрав 33643 очок, і займає першу сходинку в історії "Лейкерс" за результативністю.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
НБА
Особа
Кобі Браянт
Тег
Лос-Анджелес Лейкерс
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