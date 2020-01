"Померти молодим": знаменитий баскетболіст розповів про дивне бажання Кобі Браянта

Близький друг загиблого в катастрофі вертольота Кобі Браянта член Залу слави НБА Трейсі Макгрейді розповів про бажання баскетболіста "Лейкерс" померти молодим.

"Це божевілля, але Кобі говорив це, говорив весь час. "Я хочу померти молодим. Я хочу бути увічнений. Я хочу, щоб моя кар'єра була краще, ніж у Майкла Джордана." Це здавалося якимось божевіллям. Вчора, коли я дізнався новини, я просто не міг повірити в почуте", – розповів Макгрейді в інтерв'ю програмі The Jump.

"[Kobe Bryant] used to say all the time 'I want to die young' ... 'I want to be immortalized' ... 'I want my career to be better than Michael Jordan's' and I used to just think he was so crazy for saying that. "

-Tracy McGrady on The Jump pic.twitter.com/hVRXa4RIRV