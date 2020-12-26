Помер восьмикратний чемпіон НБА

Знаменитий американський баскетболіст і тренер Кей Сі Джонс помер на 89-му році життя, повідомляється на сайті клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Бостон Селтікс". Причини його смерті не уточнюються.

Джонс починав кар'єру в клубі університету Сан-Франциско. Разом з Біллом Расселом приводив "Донс" в двох турнірах NCAA в 1955 і 1956 роках до чемпіонського титулу. Джонс також грав з Біллом Расселом в олімпійській команді США, яка в 1956 році виграла золоту медаль на Олімпійських іграх в Мельбурні (Австралія).

Свого часу він був відомий як чіпкий розігруючий захисник. Джонс провів дев'ять сезонів в НБА за "Бостон". У восьми з них (з 1959 по 1966 рік) ставав чемпіоном НБА. В історії НБА тільки його товариші по команді Білл Рассел (11 разів) і Сем Джонс (10 разів) вигравали більше чемпіонських титулів за свою ігрову кар'єру. Після поразки "Селтікс" від "Філадельфії-76", в плей-оф 1967 року, що Джонс закінчив свою ігрову кар'єру.

У 1989 році Кей Сі Джонс був включений до баскетбольної Зали слави.

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