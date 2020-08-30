Помер легендарний гравець НБА

Максим Іншаков Баскетбол 14:47, 30.08.2020 Оновлено: 15:02, 30.08.2020

Ексгравець американського клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Портленд Трейл Блейзерс" Кліффорд Робінсон помер на 54-му році життя, повідомила пресслужба команди. Причина смерті поки не уточнюється.

Значну частину кар'єри покійний виступав за "Портленд", з яким двічі доходив до фіналу плей-оф НБА. Крім того, він захищав кольори "Фінікса", "Детройта", "Голден Стейт", "Нью-Джерсі". Усього Робінсон провів у НБА 19 сезонів.

Помер Кліффорд Робінсон
Instagram "Портленд Трейл Блейзерс"

У регулярному чемпіонаті НБА Робінсон 1380 разів виходив на паркет, набирав у середньому 14,2 очка. У плей-оф – 141 гра (в середньому 10,3 очка). У 1994 році його запросили взяти участь у Матчі зірок НБА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особистий тренер російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Федора Емельяненка Володимир Воронов помер в Абакані у віці 55 років від наслідків коронавiрусної інфекції.

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