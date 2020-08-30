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Помер легендарний гравець НБА

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Баскетбол
1,1 т.
Кліффорд Робінсон

Кліффорд Робінсон проти Майкла Джордана.

Ексгравець американського клубу Національної баскетбольної асоціації (НБА) "Портленд Трейл Блейзерс" Кліффорд Робінсон помер на 54-му році життя, повідомила пресслужба команди. Причина смерті поки не уточнюється.

Значну частину кар'єри покійний виступав за "Портленд", з яким двічі доходив до фіналу плей-оф НБА. Крім того, він захищав кольори "Фінікса", "Детройта", "Голден Стейт", "Нью-Джерсі". Усього Робінсон провів у НБА 19 сезонів.

Помер Кліффорд Робінсон

Помер Кліффорд Робінсон Instagram "Портленд Трейл Блейзерс"

У регулярному чемпіонаті НБА Робінсон 1380 разів виходив на паркет, набирав у середньому 14,2 очка. У плей-оф – 141 гра (в середньому 10,3 очка). У 1994 році його запросили взяти участь у Матчі зірок НБА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, особистий тренер російського бійця змішаних єдиноборств (ММА) Федора Емельяненка Володимир Воронов помер в Абакані у віці 55 років від наслідків коронавiрусної інфекції.

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