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2 січня • оновлено в 15:02
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/ Баскетбол

Помер ексглава НБА, що здійснив революцію в лізі

1.1т
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Колишній комісар НБА Девід Стерн помер 1 січня 2020 року у віці 77 років від крововиливу в мозок, який він переніс три тижні тому.

"Девід почав керувати НБА в 1984 році, коли організація була на роздоріжжі. Він провів у її керма 30 років, перетворивши НБА у лігу, яку ми всі знаємо. Він активно співпрацював зі ЗМІ, укладав маркетингові угоди і надав мільярдам людей можливість спостерігати за грою", – написано в заяві на офіційному сайті Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Девід Стерн

Девід Стерн

Корреспондент.net

Варто зазначити, що за час правління Стерна телевізійні доходи НБА виросли з 10 мільйонів доларів на рік до 900 мільйонів.

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НБА
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