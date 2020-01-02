Помер ексглава НБА, що здійснив революцію в лізі

Колишній комісар НБА Девід Стерн помер 1 січня 2020 року у віці 77 років від крововиливу в мозок, який він переніс три тижні тому.

"Девід почав керувати НБА в 1984 році, коли організація була на роздоріжжі. Він провів у її керма 30 років, перетворивши НБА у лігу, яку ми всі знаємо. Він активно співпрацював зі ЗМІ, укладав маркетингові угоди і надав мільярдам людей можливість спостерігати за грою", – написано в заяві на офіційному сайті Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Девід Стерн Корреспондент.net

Варто зазначити, що за час правління Стерна телевізійні доходи НБА виросли з 10 мільйонів доларів на рік до 900 мільйонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у віці 60 років помер боксер-рекордсмен в першій важкій вазі Карлос де Леон.

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