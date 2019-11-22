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22 листопада • оновлено в 18:27
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Помер баскетболіст, який створив революцію в НБА

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У віці 95 років помер Ватару "Ват" Місака, який став першим не-білим баскетболістом в історії НБА.

Як повідомив спортивний департамент Університету Юти, Місака, чиє дитинство пройшло в місті Огден, штат Юта, помер в середу в Солт Лейк Сіті.

Ватару "Ват" Мисак

Ватару "Ват" Мисак

The New York Times

"Ми вкрай засмучені новиною про смерть Ват Місаки. Він зробив великий внесок у завоювання командами нашого університету національних титулів і увійшов в історію, як перший баскетболіст азіатського походження, який взяв участь у змаганнях цього рівня", - йдеться в заяві Університету.

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Місака грав на позиції захисника і привів Універстітет Юти до двох перемог у турнірі Національної асоціації студентського спорту (NCAA). Крім того, в сезоні 1947/1948 він провів три матчі за "Нью-Йорк Нікс".

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Тема
НБА
Місце
США
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