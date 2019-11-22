Помер баскетболіст, який створив революцію в НБА

У віці 95 років помер Ватару "Ват" Місака, який став першим не-білим баскетболістом в історії НБА.

Як повідомив спортивний департамент Університету Юти, Місака, чиє дитинство пройшло в місті Огден, штат Юта, помер в середу в Солт Лейк Сіті.

Ватару "Ват" Мисак The New York Times

We are deeply saddened by the passing of Wat Misaka at the age of 95.



Our thoughts are with Wat's family and friends. https://t.co/4ui9C4qUhJ - Utah Basketball🏀 (@UtahMBB) 21 листопада 2019 р

"Ми вкрай засмучені новиною про смерть Ват Місаки. Він зробив великий внесок у завоювання командами нашого університету національних титулів і увійшов в історію, як перший баскетболіст азіатського походження, який взяв участь у змаганнях цього рівня", - йдеться в заяві Університету.

Місака грав на позиції захисника і привів Універстітет Юти до двох перемог у турнірі Національної асоціації студентського спорту (NCAA). Крім того, в сезоні 1947/1948 він провів три матчі за "Нью-Йорк Нікс".

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