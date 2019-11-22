Помер баскетболіст, який створив революцію в НБА

У віці 95 років помер Ватару "Ват" Місака, який став першим не-білим баскетболістом в історії НБА.
Як повідомив спортивний департамент Університету Юти, Місака, чиє дитинство пройшло в місті Огден, штат Юта, помер в середу в Солт Лейк Сіті.
Ватару "Ват" Мисак
The New York Times
We are deeply saddened by the passing of Wat Misaka at the age of 95.- Utah Basketball🏀 (@UtahMBB) 21 листопада 2019 р
Our thoughts are with Wat's family and friends. https://t.co/4ui9C4qUhJ
"Ми вкрай засмучені новиною про смерть Ват Місаки. Він зробив великий внесок у завоювання командами нашого університету національних титулів і увійшов в історію, як перший баскетболіст азіатського походження, який взяв участь у змаганнях цього рівня", - йдеться в заяві Університету.
Місака грав на позиції захисника і привів Універстітет Юти до двох перемог у турнірі Національної асоціації студентського спорту (NCAA). Крім того, в сезоні 1947/1948 він провів три матчі за "Нью-Йорк Нікс".
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