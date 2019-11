Помер баскетболіст, який створив революцію в НБА

У віці 95 років помер Ватару "Ват" Місака, який став першим не-білим баскетболістом в історії НБА.

Як повідомив спортивний департамент Університету Юти, Місака, чиє дитинство пройшло в місті Огден, штат Юта, помер в середу в Солт Лейк Сіті.

