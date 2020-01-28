Показано все життя Кобі Браянта в одній картинці

У мережі представили інфографіку, яка охоплює усі віхи кар'єри легендарного американського баскетболіста Кобі Брайанта, який загинув в страшній авіакатастрофі 26 січня.
"Є люди, які живуть баскетболом, для них вихідні були затьмарені новиною про загибель Кобі Браянта. Є ті, хто не цікавляться спортом, і недавно дізналися про легендарного атакуючого захисника. Ми сподіваємося, що цей пост підтримає перших і допоможе зрозуміти феномен Чорної Мамби другим" , - йдеться в описі до фото в Telegram-каналі "Візуальне чтиво".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасас, в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також була опублікована запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
Пізніше з'явилися нові страшні фотографії з місця аварії.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!