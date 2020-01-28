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28 січня • оновлено в 21:38
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/ Баскетбол

Показано все життя Кобі Браянта в одній картинці

1.9т
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У мережі представили інфографіку, яка охоплює усі віхи кар'єри легендарного американського баскетболіста Кобі Брайанта, який загинув в страшній авіакатастрофі 26 січня.

"Є люди, які живуть баскетболом, для них вихідні були затьмарені новиною про загибель Кобі Браянта. Є ті, хто не цікавляться спортом, і недавно дізналися про легендарного атакуючого захисника. Ми сподіваємося, що цей пост підтримає перших і допоможе зрозуміти феномен Чорної Мамби другим" , - йдеться в описі до фото в Telegram-каналі "Візуальне чтиво".

Біографія Кобі Браянта (фото клікабельно)

візуальне чтиво

Новини
Описано останній день життя Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Максим Богданов
Особа
Кобі Браянт
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