Показано все життя Кобі Браянта в одній картинці

У мережі представили інфографіку, яка охоплює усі віхи кар'єри легендарного американського баскетболіста Кобі Брайанта, який загинув в страшній авіакатастрофі 26 січня.

"Є люди, які живуть баскетболом, для них вихідні були затьмарені новиною про загибель Кобі Браянта. Є ті, хто не цікавляться спортом, і недавно дізналися про легендарного атакуючого захисника. Ми сподіваємося, що цей пост підтримає перших і допоможе зрозуміти феномен Чорної Мамби другим" , - йдеться в описі до фото в Telegram-каналі "Візуальне чтиво".

Біографія Кобі Браянта (фото клікабельно) візуальне чтиво

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