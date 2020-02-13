"Поїхати й отримати": українець Михайлюк висловився про участь у Матчі висхідних зірок

Баскетболіст "Детройта", який став другим в історії українцем, який прийме участь у зоряному вікенді НБА, Святослав Михайлюк розповів про підготовку до події.

"Поки не отримував ніяких порад від партнерів по команді. Мені здається, що потрібно просто поїхати туди й отримати задоволення від участі в такому заході. Перебування там поруч з усіма зірками – величезна честь для мене", – заявив Михайлюк в інтерв'ю агентству Detroit News.

Святослав Михайлюк

Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, також розповів про травму правого стегна, через яку він пропустив п'ять матчів регулярного сезону.

"Все в порядку. Такі речі трапляються в баскетболі. Я дуже радий, що відновлення не зайняло багато часу. У мене було зовсім незначне пошкодження. Мені здається, що невеликий відпочинок пішов мені на користь", – додав українець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк відзначив своє повернення після травми результативним матчем проти "Орландо".

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