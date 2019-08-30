Українці вийшли до чвертьфіналу Євробаскета 3х3

Чоловіча збірна України пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи з баскетболу 3х3, який проходить в угорському Дебрецені.

Команда Олега Юшкіна в першій зустрічі турніру в неймовірному матчі поступилася Іспанії – 15:17. А потім здобула вражаючу перемогу над Нідерландами – 16:11, що дозволило їй посісти друге місце в групі.

Гра з іспанцями почалася в рівній боротьбі. Команди обмінювалися влучними кидками, не відпускаючи один одного у відрив. "Жовто-сині", кольори яких на турнірі захищають Дмитро Липовцев, Ернесто Ткачук, Денис Носков і Антон Давидюк, демонстрували інтенсивний та ефектний баскетбол.

Дмитро Липовцев FIBA

У другій половині наші хлопцям вдалося зробити ривок 7:0, проте іспанці відповіли своїми точними влученнями. За півсекунди до сирени українці програвали в два очки і мали шанс перевести гру в овертайм, але Дмитро Липовцев був трохи неточним кидком із-за дуги.

А ось у другому поєдинку ігрового дня наші хлопці були більш вдалими. Перші п'ять хвилин гри з Нідерландами пройшли в рівній боротьбі, але потім "жовто-сині" почали нарощувати перевагу.

Це вилилося в відмінний ривок 6:0, який і приніс нашим хлопцям перемогу і путівку до чвертьфіналу турніра. Наша команда в першому раунді плей-офф зіграє з першим номером посіву Сербією. Гра пройде 1 вересня. Початок – о 15:05.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано календар чемпіонату світу з баскетболу 5х5, який 31 серпня стартує в Китаї.

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