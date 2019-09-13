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13 вересня • оновлено в 18:50
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/ Баскетбол

Півфінал ЧС з баскетболу завершився гучною сенсацією

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Збірна Аргентини з баскетболу вийшла у фінал чемпіонату світу-2019, який проходить в Китаї. Аргентинці перемогли в півфінальному матчі команду Франції з рахунком 80:66.

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Слід зазначити, що збірна Франції вважалася явним фаворитом протистояння. Напередодні "Трикольорні" в чвертьфіналі пройшли зоряну збірну США, проте, мабуть, не зуміли налаштуватися на півфінал.

Південноамериканці не віддали французам жодної чверті. Першу чверть вони виграли з перевагою в три очки, а у другій десятихвилинці відірвалися ще на чотири очки, і перша половина матчу закінчилася з рахунком 39:32 на їхню користь.

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У другій половині зустрічі Аргентина продовжила нарощувати відрив. У третій чверті аргентинці набрали на 5 очок більше за суперників, а в заключній десятихвилинці - на 2. Остаточний рахунок - 80:66 на користь збірної Аргентини.

Аргентина - Франція - 80:66 (21:18 18:14, 21:16 20:18)

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

У фіналі чемпіонату світу Аргентина зіграє зі збірною Іспанії, яка раніше здобула перемогу над Австралією.

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Аргентина - Франція

Як повідомляв OBOZREVATEL, груди фанатки збірної Бразилії на чемпіонаті світу з баскетболу 2019 позбавили дару мови коментатора.

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Тема
Чемпіонат світу з баскетболу
Місце
Китай Пекін
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