"Піднести сюрприз": тренер "Київ-Баскета" розповів про майбутній матч Ліги чемпіонів

Головний "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс під час прес-конференції, присвяченій старту нового баскетбольного сезону в Україні, розповів про настрій на 2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

“З нетерпінням чекаємо на початок сезону, хоча в цілому він вже почався для нас у форсованому режимі. Я дуже бажаю українському баскетболу отримати мультиспортивні арени. Не розумію, чого Україна досі їх не має? Але це питання, мабуть, до інших людей. Подивіться на атмосферу в Палаці спорту під час матчу проти доволі скромного австрійського клубу – вболівальники зголодніли за баскетболом і хотілося б, щоб у них була можливість вболівати у сучасних та затишних залах", - цитує Айнарса прес-служба ФБУ.

На думку латвійського наставника до всіх суперників потрібно готуватися однаково.

"Як на мене, "Бургос" – це найсильніший суперник з усіх можливих у кваліфікації, якщо судити за можливостями, традиціями та призвищами на майках. Але ось в цьому форматі – двораундовій дуелі – можливо все. У таких матчах можна перемогти будь-кого. Не можу сказати, що ми були на 100% сильніші за австрійців на папері. У якомусь сенсі вони були навіть досвідченіші за нас.

Тож ми готуємось до матчів із "Бургосом" у звичайному режимі, ми знаємо про них все, як і вони про нас. У них два гравці грали на чемпіонаті світу у складі збірної Бразилії. Ми намагатимемось піднести сюрприз і головне, щоб цей сюрприз не обернувся проти нас, а спрацював проти іспанців”.

Кияни, нагадаємо, 26 та та 29 вересня зіграють проти іспанського "Бургоса" за право отримати місце у груповому раунді престижного єврокубка. Перший матч віцечемпіони України проведуть вдома у столичному Палаці спорту о 19:00.

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації "Київ-Баскет" за сумою двох матчів пройшов австрійський "Капфенберг".

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