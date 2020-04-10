Перший в історії: ФБУ оголосила про старт Сyber Суперліги Парі-Матч

Федерація баскетболу України та титульний спонсор чоловічої Суперліги – TM Parimatch запускають перший в історії кіберчемпіонат України.

У турнірі візьмуть участь професійні баскетболісти. Чемпіонат матиме назву Сyber Суперліга Парі-Матч.

Турнір стартує вже 17 квітня й триватиме майже два тижні. Він об’єднає 12 професійних українських баскетболістів, які мають визначити чемпіона у грі NBA 2K20 на Sony Playstation 4.

Серед учасників змагань гравці збірної України, а також провідні баскетболісти української Суперліги.

Склад учасників Сyber Суперліги Парі-Матч:

Ігор Бояркін ("Харківські Соколи")

Олександр Липовий ("Промітеас", Греція)

Артем Пустовий ("Барселона", Іспанія)

Ісуф Санон ("Дніпро")

Максим Закурдаєв ("Дніпро")

Роман Новіков ("Одеса")

Олександр Кобець ("Черкаські Мавпи")

Юрій Кондраков ("Київ-Баскет")

Олександр Антипов ("Прометей")

В’ячеслав Петров ("Київ-Баскет")

Вадим Прокопенко ("Одеса")

Андрій Кожем'якін ("Запоріжжя")

17 та 18 квітня відбудуться ігри групового етапу. Кожна з груп буде сформована з трьох геймерів, двоє найкращих вийдуть до плей-офф.

Серії плей-офф триватимуть до двох перемог. 1/4 фіналу відбудеться 22 квітня, а півфінали – 25 квітня. Фінал та серія за третє місце Сyber Суперліги Парі-Матч пройдуть 28 квітня. Згодом буде оголошено склад груп та розклад групового етапу чемпіонату.

Медіа партнером змагань виступить телеканал Xsport. Усі матчі у супроводі коментаторів будуть доступними в ефірному плеєрі каналу, а також на сайті ФБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України оголосила про завершення сезону Суперліги Парі-Матч через коронавірус.