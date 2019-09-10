Перший чвертьфінал ЧС із баскетболу завершився грандіозною сенсацією

Збірна Аргентина сенсаційно стала першим півфіналістом чемпіонату світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї.
What people in Argentina would do right now probably 😄🇦🇷 @ LScola4 @facucampazzo #ArgentinaGotGame @cabboficial #ARGSRB pic.twitter.com/bUpJZAPrxV– Basketball World Cup (@FIBAWC) 10 вересня 2019 р.
Латиноамериканська команда була сильнішою за одного з головних фаворитів турніру представників Сербії – 97:87. При цьому сенсаційний успіх "небесно-блакитних" до початку гри оцінювався букмекерами коефіцієнтом 6,50. Тоді як на перемогу європейців пропонувалася котирування 1,16.
A magical performance from @facucampazzo sees @cabboficial 🇦🇷 take down @kssrbije 🇷🇸 to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! 🙌 #ArgentinaGotGame– Basketball World Cup (@FIBAWC) 10 вересня 2019 р.
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Аргентинці у цьому поєдинку всього лише тричі були у ролі наздоганяючих, причому максимальний відрив Сербії від суперника склав два очки.
збірна Аргентини з баскетболу
FIBA
We are moments away from @BaloncestoESP 🇪🇸 🆚 @KoszKadra 🇵🇱 in the #FIBAWC Quarter-Finals! #ESPPOL #WorldGotGame– Basketball World Cup (@FIBAWC) 10 вересня 2019 р.
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Найкращим у складі переможців став форвард "Бруклін Нетс" Луїс Скола, який набрав 20 очок. Також слід виділити гру розігруючого мадридського "Реала" Факундо Кампаццо. Він записав у свій актив 18 очок і 12 передач.
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