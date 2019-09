Перший чвертьфінал ЧС із баскетболу завершився грандіозною сенсацією

Збірна Аргентина сенсаційно стала першим півфіналістом чемпіонату світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї.

Латиноамериканська команда була сильнішою за одного з головних фаворитів турніру представників Сербії – 97:87. При цьому сенсаційний успіх "небесно-блакитних" до початку гри оцінювався букмекерами коефіцієнтом 6,50. Тоді як на перемогу європейців пропонувалася котирування 1,16.

A magical performance from @facucampazzo sees @cabboficial 🇦🇷 take down @kssrbije 🇷🇸 to advance to the #FIBAWC Semi-Finals! 🙌 #ArgentinaGotGame ➡ https://t.co/DFBd6rpuTM pic.twitter.com/GB40n10pqq

Аргентинці у цьому поєдинку всього лише тричі були у ролі наздоганяючих, причому максимальний відрив Сербії від суперника склав два очки.

We are moments away from @BaloncestoESP 🇪🇸 🆚 @KoszKadra 🇵🇱 in the #FIBAWC Quarter-Finals! #ESPPOL #WorldGotGame



Follow all the action! ⤵️



🎥 https://t.co/U6RPjx3FuZ

📲 https://t.co/6BBBf6oObD

✍️ https://t.co/cCvWa1OCxc pic.twitter.com/OFYed7qLuN