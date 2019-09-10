Перший чвертьфінал ЧС із баскетболу завершився грандіозною сенсацією

Збірна Аргентина сенсаційно стала першим півфіналістом чемпіонату світу з баскетболу, який цими днями відбувається у Китаї.

Латиноамериканська команда була сильнішою за одного з головних фаворитів турніру представників Сербії – 97:87. При цьому сенсаційний успіх "небесно-блакитних" до початку гри оцінювався букмекерами коефіцієнтом 6,50. Тоді як на перемогу європейців пропонувалася котирування 1,16.

Аргентинці у цьому поєдинку всього лише тричі були у ролі наздоганяючих, причому максимальний відрив Сербії від суперника склав два очки.

збірна Аргентини з баскетболу FIBA

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Найкращим у складі переможців став форвард "Бруклін Нетс" Луїс Скола, який набрав 20 очок. Також слід виділити гру розігруючого мадридського "Реала" Факундо Кампаццо. Він записав у свій актив 18 очок і 12 передач.

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