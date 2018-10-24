Перевірка для Києва: анонс Суперліги Парі-Матч

Четвертий тур регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч відкриється у середу, 24 жовтня, матчем у Харкові, де місцевий "Політехнік" прийматиме столичний "Київ-Баскет".

"Політехнік" — "Київ-Баскет"

Харків, ФСК Локомотив

Початок матчу — 18:00

Трансляція — FBU.ua

Господарі залишаються єдиною командою чемпіонату, в активі якої немає жодної перемоги. "Київ-Баскет", у свою чергу, виграв 2 із 5 матчів, зазнавши минулого тижня дві виїзні поразки від Хіміка й Одеси. Якщо команді Євгена Мурзіна вдасться виграти, то це буде перший тріумф команди зі столиці на чужому майданчику. Але "Політехнік", особливо вдома, грає дуже непоступливо і ніколи не відпускає своїх гостей без бою.

Якщо розбирати ростери індивідуально, то перевага за досвідом і майстерністю буде на боці гостей. Цікаво подивитися на протистояння у трисекундній зоні, де центрового "Політехніка" Ніколу Вуйовича чекає битва із квартетом різнопланових бігменів столичного клубу.

Обом колективам дуже потрібна перемога в цьому матчі: харків'янам, щоб відчути психологічну впевненість у своїх силах і закреслити нуль у графі "поразки", а киянам — щоб позбутися негативного балансу перемог/поразок — за потенціалом столичний клуб є одним із фаворитів сезону. Але поки продемонструвати це на ділі підопічним Євгена Мурзіна вдається не завжди.

Нагадаємо, що 24 жовтня матчі в Кубку Європи ФІБА проведуть "Дніпро" і "Черкаські Мавпи".