Перевірка для чемпіона: анонс Суперліги Паріматч 15 листопада

У чемпіонаті України з баскетболу у неділю, 15 листопада, відбудуться чергові два поєдинки в Суперлізі Паріматч.

"Дніпро" – "Харківські Соколи"

Дніпро, СК Шиннік

Початок матчу — 14:00

Трансляція — YouTube ФБУ

У першій грі неділі чемпіон України "Дніпро" зіграє вдома проти "Харківських Соколів". Команда Дениса Журавльова у 8 поєдинках зазнала лише однієї поразки, поступившись на виїзді лідеру сезона "Київ-Баскету". "Соколи" програли останніх 5 поєдинків і сьогодні гратимуть без ключових гравців — Володимира Шевченка та Олександра Тарасенка.

Враховуючи те, що "Дніпро" не має втрат, набрав хорошого ходу та демонструє якісний баскетбол, говорити про те, кому в цій грі належать статус фаворита, не доводиться. До того ж "Соколи" гратимуть свій другий матч за три дні за умов обмеженої ротації, для господарів це єдиний матч ігрового тижня, до якого у них було вдосталь часу для підготовки.

"Запоріжжя"–"Прометей"

Кам’янське, СК Прометей

Початок матчу — 16:00

Трансляція — Oboz TV

У другій грі "Запоріжжя" свій номінально домашній матч проводитиме на майданчику суперника — "Прометея". Це друге зустріч цих команд, в першій, яка відкривала сезон, БК "Запоріжжя" здобув сенсаційну перемогу.

Прометею нема куди відступати, команді Віталія Чернія не можна відпускати в турнірній таблиці "Дніпро" та "Київ-Баскет". До того ж команда з Кам’янського налаштовуватиметься на реванш. Колектив Валерія Плеханова після захворювань на COVID-19 декількох гравців знаходиться не в найкращій фізичній формі. Під питанням участь у грі лідера Джоша Форчуна.

Але навіть у такій формі запоріжці є міцним горішком та неприємним суперником для будь-якої команди. Чи вдасться їм піднести чергову сенсацію у грі проти одного з фаворитів сезону? Зустріч команд із верхньої частини турнірної таблиці дивіться на телеканалі Oboz TV, починаючи з 16:00.

Турнірне становище

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні южненський "Хімік" в гостях переміг БК "Одеса" 61:54. Южненці передавили суперника під кільцем в кожній з чвертей і домоглися п'ятої перемоги в сезоні.