Зірка NCAA, який переніс COVID-19, потрапив у реанімацію, знепритомнівши під час матчу. Відео

Зірка американського баскетбольного клубу "Флорида" Кейонте Джонсон, який виступає в Національній студентській асоціації (NCAA), перебуває в лікарні в критичному, але стабільному стані, повідомляє basketusa.com.

Форвард "Флориди", який був заявлений під першим номером на драфт 2021, знепритомнів посеред гри проти "Флориди Гаторс".

20-річний баскетболіст повертався після тайм-ауту з партнерами по команді, коли йому стало погано і він знепритомнів, впавши обличчям у паркет. Медики віднесли гравця на ношах у роздягальню, а потім перевезли в лікарню, де він перебуває зараз.

Джонсон перехворів улітку на COVID-19. Вірус може викликати міокардит. У довгостроковій перспективі це провокує запалення серцевого м'яза, яке може викликати непритомність або навіть більш серйозні наслідки, що, за інформацією ЗМІ, і сталося зі спортсменом.

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