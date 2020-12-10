Перемоги "Хіміка" й "Запоріжжя": результати Суперліги Паріматч 10 грудня

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч у четвер, 10 грудня, було зіграно чергових два поєдинки національної першості.

"Хімік" переміг удома "Прометея" (86:83), а БК "Одеса" програв удома "Запоріжжю" – 73:83.

У Южному господарі невпевнено почали поєдинок, чим скористалися рішуче налаштовані гості. Майже за половину часу стартової 10-хвилинки "Прометей" уже мав 10 очок переваги. Та ще до першої перерви господарі зуміли налагодити взаємодію. Піймав гру Мироненко. Тож саме "Хімік" виграв в один бал чверть, у якій команди на двох набрали 49 очок.

Однак гості продовжили тиснути на господарів за кожної зручної нагоди. Гравці "Прометея" водночас були влучнішими. Тож команда Віталія Чернія повернула собі перевагу, забезпечивши на велику перерву 9 очок переваги.

Ще в першій половині "Хімік" зазнав суттєвих кадрових втрат. Поєдинок дочасно завершився через дискваліфікацію для Саллівана та через пошкодження для Вашингтона.

Попри втрати южненці після перерви намагалися змінити хід боротьби. Зотов уже в третій чверті до 10 набраних очок додав 12 передач. Мироненко довів кількість дальніх влучань до чотирьох із чотирьох спроб. За набраними очками в команді в лідери вийшов Нельсон – 16. Та це дало змогу лише скоротити відставання від "Прометея", який не зменшував тиск.

На початку останньої чверті в гостей уже п’ять гравців мали 10 і більше набраних очок. "Хіміку" все ж вдалося впритул підібратися до суперника. За 4 хвилини до кінця Нельсон штрафним після влучання з фолом встановив рівновагу – 71:71. А згодом Зотов уперше з початку другої чверті знову вивів "Хіміка" вперед.

У підсумку інтрига трималася до останнього. Перевага господарів зросла до п’яти очок за 25 секунд до кінця, коли Нельсон реалізував штрафні після дискваліфікації найрезультативнішого в гостей Маєрса. Сидоров швидко відповів влучним триочковим, але крапку в матчі зі штрафного поставив усе той же Нельсон. У підсумку вольова перемога "Хіміка".

"Хімік" – "Прометей" 86:83 (25:24, 16:25 20:16, 25:18)

"Хімік": Ковляр (1), Марченко (14 + 4 передачі), Войналович (10), Нельсон (25 + 9 підбирань), Вашингтон - старт; Клевзунік, Рябчук (1 + 4 підбирання), Салліван (8 + 4 підбирання), Мироненко (15), Зотов (11 + 5 підбирань + 12 передач).

"Прометей": Лукашов (10 + 8 передач), Луценко, Липовий (10 + 4 підбирання), Стефенс (13 + 8 підбирань), Майерс (16 + 8 підбирань) - старт; Бєліков (5), Петров (10 + 5 підбирань + 4 втрати), Антипов (1), Сидоров (18).

З початку зустрічі запоріжці підтвердили слова свого тренера, який напередодні південного виїзду говорив про чіткі наміри команди перервати негативну серію в чемпіонаті із шести поразок поспіль.

Після триочкового Грицака в середині стартової чверті запоріжці мали 8 очок переваги. Але вже до кінця 10-хвилинки втратили її.

У другій чверті гра дещо вирівнялася. Гості на велику перерву знову вийшли вперед – на 5 очок. Традиційно потужно грав у запоріжців Кеффі – 14 очок за першу половину.

Після великої перерви запоріжці продовжили тиснути суперника, поступово довівши перевагу в рахунку до двозначної. Господарі прагнули будь-що відігратися. Особливо наполегливим проти колишньої команди був Кондраков. Чергова його результативна атака за хвилину до кінця ігрового часу скоротила різницю до 9 балів. Однак на більше ні сил, ні часу не вистачило.

У підсумку БК "Запоріжжя" перервав у Одесі шестиматчеву серію поразок.

БК "Одеса" - БК "Запоріжжя" 73:83 (24:23, 13:19 19:24, 17:17)

"Одеса": Артамонов (9 + 5 підборів), Кондраков (27 + 4 передачі + 4 втрати), Носков (2), Давидюк, Браун (4 + 8 підбирань + 5 блок-шотів) - старт; Заєць (2), Найко (2), Блейлок (10 + 3 перехоплення), Прокопенко (4), Новіков (13 + 5 підбирань).

"Запоріжжя": Кеффі (20 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Форчун (18 + 5 підбирань), Мальчевський (6), Грицак (11 + 11 підбирань + 3 блок-шота), Маяускас (19 + 8 підбирань) - старт; Титов (2), Сизов, Міхєєв (3), Тихонов (4).

Турнірна таблиця

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Київ-Баскет" переміг "Черкаських Мавп" у Суперлізі Паріматч.