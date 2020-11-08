Перемога 'Дніпра': результати Суперліги Паріматч 8 листопада

У неділю, 8 листопада, в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Паріматч проходять два заключних поєдинку черговий ігровий тижні регулярного сезону.

У Дніпрі діючий чемпіон обіграв з БК "Запоріжжя" (82:63), а БК "Тернопіль" на домашньому майданчику приймає лідера – "Київ-Баскет".

"Дніпро" – "Запоріжжя" - 82:63 (15:22. 24:11, 20: 6, 23:24)

Дніпро: Дугат (5 + 8 передач), Террелл (8), Закурдаев (3), Тимофієнко (11 + 5 підбирань – 4 втрати), Кравцов (8 + 9 підборів) - старт; Коломойський (6), Шундель (11), Корнієнко (4 + 9 підборів), В'ячеслав Бобров (9 + 7 підбирань + 4 передачі), Санон (11 + 4 передачі), Глєбов (6)

Запоріжжя: Кеффі (14 + 7 підбирань + 11 передач – 5 втрат), Титов (7 + 7 підборів), Сизов (14 + 3 перехоплення), Грицак (7 + 8 підбирань), Мальчевський (17 + 8 підбирань) - старт; Рагімов, Соколенко, Тихонов (4)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Південному місцевий "Хімік" обіграв "Черкаські Мавпи" (64:61), а БК "Одеса" на домашньому майданчику була сильніше МБК "Миколаїв" (96:84).