Перемога чемпіона в дербі: результати Суперліги Парі-Матч 7 березня

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 7 березня, були зіграні два чергових поєдинку регулярного сезону в Суперлізі Парі-Матч.

У дербі чемпіон країни южненський "Хімік" не без нервів обіграв земляків з БК "Одеси" (88:77), а МБК "Миколаїв" вдома був сильнішим гостей із Запоріжжя (95:88).

Захопивши перевагу з перших же хвилин, "Хімік" провів три чверті матчу з позиції сили. Команда Степанівського набирала очки за бажанням, впевнено рухала м'яч в нападі, балансуючи проходи і знижки на периметр. "Одеса" в цей час здебільшого відстрілювалась, намагаючись не вбити інтригу в матчі достроково. По суті, головною інтригою в якийсь момент стало не ім'я переможця, а здатність "Хіміка" виграти з різницею в 14 очок і здобути перемогу в сезоннiй серії між командами.

Однак у четвертій чверті господарів ніби замкнуло. За шість хвилин "Хімік" набрав всього три очки, в той час як "Одеса", ущільнивши захист, але не виблискуючи в атаці, почала підбиратися в рахунку хвилина за хвилиною. Коли ж Кіт Омоера потрапив відверто фартовий триочковий від щита, скоротивши різницю до чотирьох очок (77:73), відверто запахло смаженим.

Втім, "Хімік" перемогу таки втримав. Вчасно забив з проходу Войналович, а головним героєм кінцівки, власне, як і всього матчу, став Льюїс Салліван, і забив важливий м'яч, і підібрав майже все, що можна було підібрати. Саме очки Саллівана з пасу Войналовича, укупі з подальшим данком Андрія, і закрили гру.

"Хімік" переміг, але завдання нейтралізації 14-очкового гандикапу в сезонної серії не виконав. Втім, виконав іншу, відірвавшись від прямого переслідувача по таблиці.

"Хімік" - БК "Одеса" 88:77 (29:14, 24:25, 21:22, 14:16)

Хімік: Зотов (3 + 5 передач), Рябчук (10), Войналович (16), Салліван (22 + 15 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення), Годфрі (16 + 4 підбирання + 4 блок-шота) - старт; Вільямс (7), Угба (0 + 4 підбирання), Марченко (10), Козак, Ковальов (2).

Одеса: Мейсі (19), Щепкін (8), Омоера (12), Новіков (7 + 4 підбирання), Вадим Прокопенко (9 + 3 блок-шоти) - старт; Вінн (6 + 5 підборів), Артамонов (8 + 4 передачі), Браун (3 + 5 підбирань), Носков (5).

32 хвилини "Запоріжжя" цілком непогано справлявся з "Миколаєвом", після чого у гостей трапився тотальний колапс.

Протягом першої половини на паркеті миколаївського залу точилася рівній боротьба, в якій трохи більше досягли успіху гості, які виграли половину з різницею в одне очко. Запорожці досить непогано стримували потуги Квентіна Пітерсона, і навіть не впоравшись з Райаном Андерсоном на певному відрізку зустрічі, але все одно не втрачали лідерства через якісний напад і своєчаснi спалахи від лідерів.

В середині третьої чверті ініціатива повністю перейшла в руки гостей: вони створили відрив в 8 очок, змусили Віталія Чернія брати тайм-аут і навіть упустили шанс довести перевагу до 10 очок - Сталлворт промазав свій м'яч. Як виявилося, дуже невчасно. З цієї позначки "Миколаїв" почав дертися назад в гру і ближче до кінця десятихвилинки положення вирівняв.

Четверта ж чверть перетворилася в очікуваний бенефіс Квентіна Пітерсона, який просто розбомбив "Запоріжжя" з периметра. Пітерсон забив вісім очок поспіль, потім додав ще цілий ряд божевільних влучень. Все це відбувалося на тлі тотального колапсу команди Плеханова в нападі - запорожці абсолютно перестали рухати м'яч, збилися на найскладніші кидки, половина з яких не досягала навіть щита, не кажучи вже про кільці. Суцільні еірболи на тлі влучних кидків Пітерсона виглядали чудовою ілюстрацією запорізького безсилля. Як і 4 очка за майже 8 хвилин.

Миколаїв довів різницю до 8-10 очок, лише потім гості потрапили кілька кидків і дещо пожвавили інтригу. Інтрига ожила остаточно після промаху Пітерсона за рахунку 92:88, але Кожем'якін допустив втрату на веденні, яка перетворилася в легкий лей-ап Максима Луценка на відкрите кільце. Game over.

Миколаїв виграє другий матч за тиждень і обходить "Запоріжжя" в гонці за сьоме місце. У команд однаковий показник перемог-поразок, але сезонна серія, по різницею м'ячів, залишається за переможцями сьогоднішньої зустрічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні "Черкаські Мавпи" сенсаційно поступилися "Харківським Соколам" в черговому матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Підопічні Максима Міхельсона були слабші суперника на його паркеті – 77:75.

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