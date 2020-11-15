Перемога чемпіона: результати Суперліги Паріматч 15 листопада

У чемпіонаті України з баскетболу в неділю, 15 листопада, проходять чергові два поєдинки в Суперлізі Паріматч.

У головному матчі дня "Дніпро" на своєму майданчику обіграв "Харківських Соколів" (88:77), а "Запоріжжя" грає з "Прометеєм".

Господарі підходили до цього поєдинку в оптимальному складі, гості грали без Олександра Тарасенка та Володимира Шевченка. Ротація дніпрян була набагато ширшою і Денис Журавльов використовував її на повну, загравши ще до великої перерви 11 гравців. Не виходив на майданчик лише центровий Кирило Натяжко, який останнім часом грає мало.

"Дніпро" доволі впевнено виграв першу половину, зробивши солідний ривок за рахунок серії дальніх влучань на екваторі другої десятихвилинки. Господарі контролювали темп, краще рухали м’яч, отримуючи можливості для вільних атак з периметра. "Соколи" не програли боротьбу на щитах і навіть мали лідерство на старті матчу, але на дистанції першої половини "Дніпро" виглядав переконливіше і отримав 11 очок переваги перед другою частиною матчу.

Після великої перерви "Дніпро" зменшив оберти, але навіть, граючи не на 100%, контролював перевагу в рахунку до фінальної сирени. "Соколи", передусім зусиллями Ігоря Чумакова, тримались у грі, але на більше гостей у цій грі не вистачило.

"Дніпро" свій наступний матч зіграє 19 листопада в Черкасах проти місцевих "Мавп", "Соколи" 20 листопада на виїзді протистоятимуть "Миколаєву".

"Дніпро" – "Харківські Соколи" 88:77 (25:21, 21:14, 24:25, 18:17)

Дніпро: Дугат (7 + 4 передачі), Террелл (24 + 4 підбирання + 5 передач), Глєбов (12), Бобров (6 + 5 підборів + 4 передачі), Тимофієнко (12 + 7 підбирань) – старт; Коломойський, Шундель (9), Корнієнко (4 + 7 підбирань), Санон (5), Закурдаев (3), Кравцов (6).

Соколи: Бояркіна (11 + 6 передач + 4 перехоплення), Боггс (10), Місяць (8), Німцеві (6 + 8 підбирань), Денді (10 + 11 підбирань + 5 передач) - старт; Мусієнко (2), Чумаков (17), Граф (13 + 5 передач).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні южненський "Хімік" у гостях переміг БК "Одеса" 61:54. Южненці передавили суперника під кільцем у кожній із чвертей і домоглися п'ятої перемоги в сезоні.