Перемога чемпіона: результати Суперліги Парі-Матч 8 грудня

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у неділю, 8 грудня, проходять чергові чотири поєдинки другого кола регулярної першості країни.

"Черкаські Мавпи" в домашній зустрічі драматично програли чинному чемпіону - южненському "Хіміку" (74:81), а БК "Запоріжжя" був сильнішим за "Харківських Соколiв" 102:87.

Після катастрофи в Києві, южненці набагато краще почали другий виїзний матч, захопили ініціативу і не віддавали її практично до великої перерви. Набагато краще виглядав Айзе Вільямс, істотно допоміг команді Крістіан Джонс, а "Мавпи" відверто довго запрягали і не могли знайти підступів до кільця "Хіміка".

Втім, ближче до великої перерви ситуація на полі вирівнялася і вже господарі, вийшовши з роздягальні, почали диктувати свої умови на паркеті і нарешті вийшли вперед. Однак більше, ніж на п'ять очок, господарі не відірвалися, а триочковий Михайла Горобченка в останній атаці "Хіміка" в третій чверті лише закрутив інтригу (57:56).

Саме з Горобченко на майданчику "Хімік" зробив ривок 8:0, що перевернув хід матчу. На початку четвертої десятихвилинки Джонс забив з-під кільця, потім двома очками відзначився Рахімшаіков, після чого чотири бали поспіль набрав Горобченко. "Мавпи" тут же зробили у відповідь міні-ривок, але южненці далі грали попереду і тримали мінімальну перевагу в рахунку.

Відігратися "Мавпи" не змогли, при цьому, грішити господарі можуть тільки на себе. Кольченко змазав пару дуже відкритих триочкових, Райт і Хаджіфейзовіч не могли забити з-під кільця, і навіть при промахах "Хіміка", черкащани в рахунку не наближалися. Мінімальний шанс на порятунок "Мавпам" дав триочковий Івана Ткаченка за п'ять секунд до кінця, але тут же трапився неспортивний фол Бєлікова на Марченку в ситуації без м'яча, і гра на цьому по суті закінчилася.

"Черкаські Мавпи" - "Хімік" 74:81 (14:19, 23:20, 20:17, 17:25)

Мавпи: Еірінгтон (8), Попов (7 + 6 підборів + 3 перехоплення), Бєліков (14), Райт (6 + 13 підбирань + 4 втрати), Сергєєв - старт; Кольченко (13 + 5 передач), Ткаченко (6), Руслов, Хаджіфейзовіч (15), Конєв (5).

Хімік: Вільямс (20 + 5 втрат), Рахімшаіков (2), Войналович (6 + 3 блок-шота), Ковальов (2), Угба (6) - старт; Джонс (10 + 9 підбирань), Марченко (8), Салліван (20 + 13 підборів), Горобченко (7).

З перших же хвилин запорожці поставили грі дуже високий темп, в якому "Соколи" допускали велику кількість помилок. Американці господарів начисто вигравав свої мікродуелі у опонентів (в першу чергу, захисники), а українська частина складу непогано підтримала їх з периметра. Як підсумок, "Запоріжжя" створило 12-очковий гандикап вже на старті гри.

"Соколи" зібралися і видали ударний відрізок у другій десятихвилинці, коли швидко скоротили різницю практично до мінімуму і навіть вийшли вперед після триочкового Тищенко. Агресія Джексона і Джамар привела до того, що Валерію Плеханову довелося брати тайм-аути і приводити своїх хлопців до тями. Вийшло, але "Соколiв" з хвоста скинути відразу не вдалося - на велику перерву команди пішли за рахунку 51:45.

У третій чверті "Запоріжжю" таки вдалося повернути контроль над грою. Сталлворт і Рендольф продовжували розривати оборону суперника, а раптовим Х-фактором господарів став Яків Титов, який провів ударний відрізок у третій десятихвилинці. Сім очок молодого захисника (всього Титов набрав 18, встановивши особистий рекорд результативності) допомогли "Запоріжжю" повернутися до двозначного перевазі і вже не упустити його в кінцівці матчу.

Упевнена перемога "Запоріжжя", яке перериває серію невдач. "Сокiли" все ще залишаються на дні таблиці.

БК "Запоріжжя" - "Харківські Соколи" 102: 87 (29:17, 22:28, 24:17, 27:25)

Запоріжжя: Сталлворт (23 + 5 передач), Рендольф (20 + 5 підбирань + 9 передач), Мироненко (6), Шевченко (0 + 2 підбирання), Сіммонс (20 + 6 підбирань) - старт; Липовцев (9 + 5 підборів), Титов (18), Міхєєв, Сандул (6).

Соколи: Бояркіна (4 + 4 передачі), Джамар (22 + 8 підбирань + 4 передачі), Мусієнко (11), Тарасенко (11 + 4 втрати), Тихонов (3) - старт; Козлов (3), Тіг (4 + 5 підборів), Джексон (14), Бернетт (9), Тищенко (6 + 5 передач).

Матч "Прометей" - "Дніпро" розпочався о 16:00, а "Київ-Баскет" зіграє з БК "Одесою" о 18:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 грудня "Київ-Баскет" добув вражаючу перемогу над чинним чемпіоном країни "Хіміком" в черговому поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

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