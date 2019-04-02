МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Баскетбол

Остання путівка до півфіналу: анонс Суперліги Парі-Матч 2 квітня

577Читати матеріал російською

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у вівторок, 2 квітня, визначиться останній учасник півфінальної стадії.

До "Хіміка", "Київ-Баскета" та "Запоріжжя" мають шанси приєднатися "Дніпро" та "Одеса". Саме ці дві команди змагатимуться у вирішальній грі серії на паркеті спорткомплексу "Шинник" у Дніпрі.

Цю гру можна буде побачити в ефірі телеканалу ObozTV. До вашої уваги анонс матчу.

Новини
"Перший контракт – $100": баскетболіст збірної України про початок кар'єри, гру та життя в США

19:00 Дніпро, СК "Шинник". "Дніпро" – "Одеса", трансляція – ObozTV, сайт Федерації баскетболу України, рахунок серії до двох перемог – 1:1, купити квитки.

"Дніпро" – "Одеса"

"Дніпро" – "Одеса"

БК "Одеса"

У попередніх двох зустрічах команди обмінялися домашніми перемогами. "Дніпро" міг закривати серію у виїзному поєдинку, проте пропустив ривок суперника в заключній чверті й поступився "-8". Водночас саме в Одесі підопічні Дениса Журавльова вперше в сезоні пропустили "100+" очок.

Дніпряни як і раніше не можуть розраховувати на свого центрового Кирила Натяжка, що звужує маневри для ротації тренерського штабу. У той же час "синьо-біло-блакитні" впевнено взяли два домашні матчі з одеситами в регулярному чемпіонаті, тож їхні шанси на продовження цієї переможної серії дуже великі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий Олексій Лень провів фантастичний матч за "Атланту" в чемпіонаті НБА.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперліга
Місце
УкраїнаДніпро
Теги
БК ОдесаБК Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки