Остання путівка до півфіналу: анонс Суперліги Парі-Матч 2 квітня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч у вівторок, 2 квітня, визначиться останній учасник півфінальної стадії.

До "Хіміка", "Київ-Баскета" та "Запоріжжя" мають шанси приєднатися "Дніпро" та "Одеса". Саме ці дві команди змагатимуться у вирішальній грі серії на паркеті спорткомплексу "Шинник" у Дніпрі.

Цю гру можна буде побачити в ефірі телеканалу ObozTV. До вашої уваги анонс матчу.

19:00 Дніпро, СК "Шинник". "Дніпро" – "Одеса", трансляція – ObozTV, сайт Федерації баскетболу України, рахунок серії до двох перемог – 1:1, купити квитки.

"Дніпро" – "Одеса" БК "Одеса"

У попередніх двох зустрічах команди обмінялися домашніми перемогами. "Дніпро" міг закривати серію у виїзному поєдинку, проте пропустив ривок суперника в заключній чверті й поступився "-8". Водночас саме в Одесі підопічні Дениса Журавльова вперше в сезоні пропустили "100+" очок.

Дніпряни як і раніше не можуть розраховувати на свого центрового Кирила Натяжка, що звужує маневри для ротації тренерського штабу. У той же час "синьо-біло-блакитні" впевнено взяли два домашні матчі з одеситами в регулярному чемпіонаті, тож їхні шанси на продовження цієї переможної серії дуже великі.

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