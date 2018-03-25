Останній тур перед плей-офф: анонс Суперліги Парі-Матч

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч завершується регулярний сезон чемпіонату України. У неділю, 25 березня, відбудуться останні три поєдинки. Центральним протистояннями ігрового дня, безсумнівно, стане битва в Черкасах, де "Мавпи" прийматимуть "Хімік".
"Черкаські Мавпи" - "Хімік"
Черкаси, ПС "Будівельник"
Початок матчу - 14:00
Трансляція - FBU.ua
Суперліга Парі-Матч
ФБУ
Команді Максима Міхельсона, яка виграла 8 матчів поспіль, для виходу на друге місце будці потрібна перемога. Южненці не мають жодних турнірних завдань, адже віце-чемпіони точно завершать "регулярку" на четвертій позиції. Але незважаючи на відсутність турнірної мотивації, гості напевно захочуть закінчити регулярний чемпіонат на мажорній ноті, розмочивши рахунок в сезонної серії з "мавпами", які виграли всі три попередні поєдинки з южненцями.
"Авантаж-Політехнік" - МБК "Миколаїв"
Харків, ФСК Локомотив
Початок матчу - 14:00
Трансляція - FBU.ua
Після домашньої поразки від Запоріжжя харківський "Політехнік" погіршив свої шанси на сьоме місце в турнірній таблиці. Тепер для того, щоб піднятися на одну сходинку команді Тимура Арабаджи потрібно буде вдома перемогти МБК "Миколаїв" і сподіватися, що запорожці не зможуть створити сенсацію в виїзному матчі з Дніпром. Відзначимо, що в двох попередніх матчах "корабели" перемагали "Політехнік", який виграв тільки один - останній виїзний поєдинок з миколаївцями.
"Дніпро" - "Запоріжжя-ZOG"
Дніпро, СК Шинник
Початок матчу - 14:00
Трансляція - FBU.ua
Достроковий переможець регулярного чемпіонату "Дніпро" вдома гратиме проти одного з аутсайдерів - "Запоріжжя" -ZOG. Поки господарі в цій грі вирішувати свої локальні завдання, підопічні Валерія Плеханова спробують вдруге в сезоні переграти лідера - саме запорожці стали першою командою, яка в цьому регулярному чемпіонаті завдала поразки кращій команді сезону. Сенсаційна перемога може гарантувати гостям сьоме місце перед плей-офф, але фаворитом будуть господарі, які мають всі, для того щоб завершувати "регулярку" на позитиві.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 березня, "Будівельник" впевнено обіграв "Хімік".
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