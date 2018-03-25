Останній тур перед плей-офф: анонс Суперліги Парі-Матч

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч завершується регулярний сезон чемпіонату України. У неділю, 25 березня, відбудуться останні три поєдинки. Центральним протистояннями ігрового дня, безсумнівно, стане битва в Черкасах, де "Мавпи" прийматимуть "Хімік".

"Черкаські Мавпи" - "Хімік"

Черкаси, ПС "Будівельник"

Початок матчу - 14:00

Трансляція - FBU.ua

Суперліга Парі-Матч ФБУ

Команді Максима Міхельсона, яка виграла 8 матчів поспіль, для виходу на друге місце будці потрібна перемога. Южненці не мають жодних турнірних завдань, адже віце-чемпіони точно завершать "регулярку" на четвертій позиції. Але незважаючи на відсутність турнірної мотивації, гості напевно захочуть закінчити регулярний чемпіонат на мажорній ноті, розмочивши рахунок в сезонної серії з "мавпами", які виграли всі три попередні поєдинки з южненцями.

"Авантаж-Політехнік" - МБК "Миколаїв"

Харків, ФСК Локомотив

Початок матчу - 14:00

Трансляція - FBU.ua

Після домашньої поразки від Запоріжжя харківський "Політехнік" погіршив свої шанси на сьоме місце в турнірній таблиці. Тепер для того, щоб піднятися на одну сходинку команді Тимура Арабаджи потрібно буде вдома перемогти МБК "Миколаїв" і сподіватися, що запорожці не зможуть створити сенсацію в виїзному матчі з Дніпром. Відзначимо, що в двох попередніх матчах "корабели" перемагали "Політехнік", який виграв тільки один - останній виїзний поєдинок з миколаївцями.

"Дніпро" - "Запоріжжя-ZOG"

Дніпро, СК Шинник

Початок матчу - 14:00

Трансляція - FBU.ua

Достроковий переможець регулярного чемпіонату "Дніпро" вдома гратиме проти одного з аутсайдерів - "Запоріжжя" -ZOG. Поки господарі в цій грі вирішувати свої локальні завдання, підопічні Валерія Плеханова спробують вдруге в сезоні переграти лідера - саме запорожці стали першою командою, яка в цьому регулярному чемпіонаті завдала поразки кращій команді сезону. Сенсаційна перемога може гарантувати гостям сьоме місце перед плей-офф, але фаворитом будуть господарі, які мають всі, для того щоб завершувати "регулярку" на позитиві.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 23 березня, "Будівельник" впевнено обіграв "Хімік".