Останній поєдинок "Київ-Баскета" за рiк: анонс Суперліги Паріматч 19 грудня

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 19 грудня, відбудеться єдиний поєдинок у Суперлізі Паріматч. Лідер національної першості "Київ-Баскет" на своєму майданчику прийме БК "Тернопіль".

Київ-Баскет – Тернопіль

Київ, ПС Венето

Початок матчу – 16:00

Трансляція – Обозреватель, сайт та YouTube ФБУ

Суперники вже добре вивчили одне одного впродовж поточного сезону. З урахуванням Кубку команди вже тричі зустрічалися між собою.

У листопаді тернополяни дали бій вдома киянам – 90:97. У першому матчі 1/8 фіналу Кубка вирвали вдома перемогу, та за сумою двох матчів поступилися.

Наразі обидві команди здолали пік захворювань у колективах.

Кияни продовжили до 12 поєдинків переможну серію в Суперлізі Паріматч, завоювавши вольову перемогу в останньому поєдинку проти Будівельника.

Тернополяни в останньому матчі вирвали будинку в овертаймі перемогу проти Миколаєва.