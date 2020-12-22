Останній матч у 2020 році: анонс Суперліги Паріматч 22 грудня

Михайло Морозов Баскетбол 14:18, 22.12.2020

"Тернопіль" – "Будівельник"

Тернопіль, ФОК

Початок матчу – 19:00

Трансляція – XSPORT, YouTube ФБУ

У вівторок, 22 грудня, відбудеться останній матч Суперліги Паріматч у 2020 році, в якому "Тернопіль" прийме на домашньому майданчику "Будівельник".

Підопічні Дмитра Забірченка, які в нинішньому сезоні дебютували в еліті, виграли рівно половину поєдинків – 6 із 12. Столичний клуб, повернувшись у чемпіонат України з баскетболу, здобув 4 перемоги при 6 поразках.

У складі "Тернополя" зібрані досвідчені гравці, які допомогли формальному новачкові Суперліги Паріматч добре увійти в сезон, а "Будівельник" продовжує поступово набирати оберти. У своєму останньому матчі підопічні Вальдемараса Хомічюса були близькими до сенсаційної перемоги над "Київ-Баскетом", але втратили її на останніх хвилинах. У попередньому поєдинку "Тернопіль" також зустрічався з лідером чемпіонату України і також зазнав поразки, яка дозволила киянам піти на перерву з ідеальною статистикою.

"Будівельник" був близьким до сенсаційної перемоги над "Київ-Баскетом"
ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України (ФБУ) призупинить розіграш усіх першостей країни з 23 грудня через відсутність фінансування з боку держави.

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