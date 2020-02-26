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26 лютого • оновлено в 21:23
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Опубліковано смс Кобі Браянта за кілька хвилин до загибелі

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Генеральний менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелінка на церемонії прощання з Кобі Браянтом зізнався, що листувався з баскетболістом за кілька хвилин до його загибелі.

Кобі Браянт і Роб Пелінка (грудень, 2019)

Кобі Браянт і Роб Пелінка (грудень, 2019)

Брайант написав смс Пелінцi з проханням дати контакти кого-небудь з бейсбольних агентів, щоб допомогти знайомій дівчинці, доньці тренера з бейсболу Джона Альтобеллі. Пелінка у відповідь пообіцяв допомогти. Переписка трапилася за кілька хвилин до авіакатастрофи, повідомляє USA Today.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Кобі Браянт
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