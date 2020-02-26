Опубліковано смс Кобі Браянта за кілька хвилин до загибелі

Генеральний менеджер "Лос-Анджелес Лейкерс" Роб Пелінка на церемонії прощання з Кобі Браянтом зізнався, що листувався з баскетболістом за кілька хвилин до його загибелі.

Кобі Браянт і Роб Пелінка (грудень, 2019)

Брайант написав смс Пелінцi з проханням дати контакти кого-небудь з бейсбольних агентів, щоб допомогти знайомій дівчинці, доньці тренера з бейсболу Джона Альтобеллі. Пелінка у відповідь пообіцяв допомогти. Переписка трапилася за кілька хвилин до авіакатастрофи, повідомляє USA Today.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Брайант загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня 2020-го поблизу Лос-Анджелеса.

Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Браянта Джанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.

У Брайанта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).

Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.

ЗМІ з'ясували найбільш ймовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.

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