Опубліковано розклад трансляцій ЧС з баскетболу

Федерація баскетболу України (ФБУ) спільно із телеканалом XSPORT досягла домовленності з Міжнародною федерацією (FIBA) щодо отримання прав на показ матчів чоловічого чемпіонату світу.
31 серпня на українському ТБ стартує показ матчів світової першості, яку приймає Китай, і вже став відомий розклад трансляцій групового раунду, інформує прес-служба ФБУ. Вашій увазі календар показу матчів ЧС.
чемпіонат світу з баскетболу 2019 року
FIBA
31 серпня, 10:30
Ангола – Сербія
1 вересня, 15:30
Чехія – США
2 вересня, 11:30
Нігерія – Аргентина
3 вересня, 15:30
США – Туреччина
4 вересня, 14:30
Італія – Сербія
5 вересня, 14:30
Литва – Австралія
Також будуть показані й матчі наступних стадій, зокрема другого групового раунду, чвертьфіналу, півфіналу, матч за "бронзу" і, звичайно ж, фінальний поєдинок.
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