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Опубліковано розклад трансляцій ЧС з баскетболу

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Федерація баскетболу України (ФБУ) спільно із телеканалом XSPORT досягла домовленності з Міжнародною федерацією (FIBA) щодо отримання прав на показ матчів чоловічого чемпіонату світу.

31 серпня на українському ТБ стартує показ матчів світової першості, яку приймає Китай, і вже став відомий розклад трансляцій групового раунду, інформує прес-служба ФБУ. Вашій увазі календар показу матчів ЧС.

Новини
ФБУ назвала дати матчів за Суперкубок України

чемпіонат світу з баскетболу 2019 року

чемпіонат світу з баскетболу 2019 року

FIBA

31 серпня, 10:30

Ангола – Сербія

1 вересня, 15:30

Чехія – США

2 вересня, 11:30

Нігерія – Аргентина

3 вересня, 15:30

США – Туреччина

4 вересня, 14:30

Італія – Сербія

5 вересня, 14:30

Литва – Австралія

Також будуть показані й матчі наступних стадій, зокрема другого групового раунду, чвертьфіналу, півфіналу, матч за "бронзу" і, звичайно ж, фінальний поєдинок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України назвала двох новачків сезону Суперліги Парі-Матч.

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Тема
Кубок світу з баскетболу
Місце
Китай
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