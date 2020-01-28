Опублікований особливий "смертельний" договір Кобі Браянта c дружиною

Американський баскетболіст Кобі Браянт мав особливу домовленість із дружиною Ванессою не використовувати вертоліт для спільних поїздок.

Джерело, знайоме з сім'єю загиблого, заявило, що за шлюбним договором пара ніколи не сідала в вертоліт разом, щоб у разі катастрофи не залишати дітей сиротами, повідомляє Evening Standard.

Кобі Браянт і його дружина Ванесса Лейн із дітьми Джіа Марією-Оноре і Наталя Даймент (2016 рік)

Новини Описано останній день життя Кобі Браянта

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