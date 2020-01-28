Опублікований особливий "смертельний" договір Кобі Браянта c дружиною

Американський баскетболіст Кобі Браянт мав особливу домовленість із дружиною Ванессою не використовувати вертоліт для спільних поїздок.
Джерело, знайоме з сім'єю загиблого, заявило, що за шлюбним договором пара ніколи не сідала в вертоліт разом, щоб у разі катастрофи не залишати дітей сиротами, повідомляє Evening Standard.
Кобі Браянт і його дружина Ванесса Лейн із дітьми Джіа Марією-Оноре і Наталя Даймент (2016 рік)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Браянт загинув у результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня поблизу Лос-Анджелеса.
Серед дев'яти осіб, які перебували на борту вертольота, була 13-річна дочка Брайанта Джіанна-Марія Оноре, вона ж GiGi.
У Браянта залишилися три дочки: Наталія Даймент 2003 року, Б'янка Белла 2016 року і Капрі Кобі 2019 роки (7 місяців).
Відомо, що вертоліт, під час аварії якого загинув баскетболіст, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння апарату.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи в Калабасасі.
Також ЗМІ з'ясували найбільш імовірну причину аварії – вважається, що повітряне судно потрапило в зону густого туману.
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