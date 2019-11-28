Опублікований календар матчів "Київ-Баскета" на другому етапі Кубка Європи ФІБА

Став відомий календар матчів "Київ-Баскета" на другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

Українці зіграють у групі К з латвійським "Вентспілсом", голландським "Зволле" і угорським "Кермендом". На цій стадії суперники змагатимуться між собою за двоколовою системою, у плейоф вийдуть дві найкращі команди групи.

"Київ-Баскет" вийшов до другого групового етапу Кубка Європи ФІБА fbu.ua

Перший тур підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 11 грудня на виїзді.

Суперником українських баскетболістів стане голландський "Зволле".

Розклад матчів "Київ-Баскета":

11 грудня

"Зволле" – "Київ-Баскет"

18 грудня

"Київ-Баскет" – "Керменд"

8 січня

"Вентспілс" – "Київ-Баскет"

22 січня

"Київ-Баскет" – "Зволле"

29 січня

"Керменд" – "Київ-Баскет"

5 лютого

"Київ-Баскет" – "Вентспілс"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" у завершальномк, 6-му турі першого групового етапу Кубка Європи ФІБА зміг добути гостьову перемогу над білоруським "Цмокі-Мінськ" і виграв групу F.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!