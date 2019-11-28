Опублікований календар матчів "Київ-Баскета" на другому етапі Кубка Європи ФІБА

Став відомий календар матчів "Київ-Баскета" на другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.
Українці зіграють у групі К з латвійським "Вентспілсом", голландським "Зволле" і угорським "Кермендом". На цій стадії суперники змагатимуться між собою за двоколовою системою, у плейоф вийдуть дві найкращі команди групи.
"Київ-Баскет" вийшов до другого групового етапу Кубка Європи ФІБА
fbu.ua
Перший тур підопічні Айнарса Багатскіса проведуть 11 грудня на виїзді.
Суперником українських баскетболістів стане голландський "Зволле".
Розклад матчів "Київ-Баскета":
11 грудня
"Зволле" – "Київ-Баскет"
18 грудня
"Київ-Баскет" – "Керменд"
8 січня
"Вентспілс" – "Київ-Баскет"
22 січня
"Київ-Баскет" – "Зволле"
29 січня
"Керменд" – "Київ-Баскет"
5 лютого
"Київ-Баскет" – "Вентспілс"
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" у завершальномк, 6-му турі першого групового етапу Кубка Європи ФІБА зміг добути гостьову перемогу над білоруським "Цмокі-Мінськ" і виграв групу F.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "Кубок Європи ФІБА" на сайті "OBOZREVATEL".