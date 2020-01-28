Описано останній день життя Кобі Браянта

Стало відомо, як американський баскетболіст Кобі Браянт провів останній день життя перед авіакатастрофою, в якій загинув він і ще 8 осіб.

Імпровізований меморіал Кобі Браянта на Філіппінах

За інформацією TMZ, Браянт разом із трирічною дочкою Б'янкою відвідали торговий центр Fashion Island у Ньюпорт-Біч. Баскетболіст пограв із дочкою в дитячому парку розваг, а потім вони разом сходили за покупками. Відзначається, що вони весело провели час.

Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'явилися останні знімки Кобі і його дочки Джіанни, що розбилася разом із батьком 26 січня.

Фотографії були зроблені за день до трагедії на матчі команд 8-го класу, який проходив в "Академії Мамба Спорт", що належав Браянту. Кобі спостерігав за грою дівчинки, в якийсь момент давши їй кілька порад.

Останні знімки Кобі Брайанта і його дочки Джіанни TMZ

Останні знімки Кобі Брайанта і його дочки Джіанни TMZ

Telegram-канал "Візуальне чтиво" зібрав в одній картинці всю інформацію про загиблу зірку.

Біографія Кобі Браянта

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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