Описано останній день життя Кобі Браянта

Стало відомо, як американський баскетболіст Кобі Браянт провів останній день життя перед авіакатастрофою, в якій загинув він і ще 8 осіб.
Імпровізований меморіал Кобі Браянта на Філіппінах
За інформацією TMZ, Браянт разом із трирічною дочкою Б'янкою відвідали торговий центр Fashion Island у Ньюпорт-Біч. Баскетболіст пограв із дочкою в дитячому парку розваг, а потім вони разом сходили за покупками. Відзначається, що вони весело провели час.
Відзначимо, що раніше в ЗМІ з'явилися останні знімки Кобі і його дочки Джіанни, що розбилася разом із батьком 26 січня.
Фотографії були зроблені за день до трагедії на матчі команд 8-го класу, який проходив в "Академії Мамба Спорт", що належав Браянту. Кобі спостерігав за грою дівчинки, в якийсь момент давши їй кілька порад.
Останні знімки Кобі Брайанта і його дочки Джіанни
TMZ
Останні знімки Кобі Брайанта і його дочки Джіанни
TMZ
Telegram-канал "Візуальне чтиво" зібрав в одній картинці всю інформацію про загиблу зірку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилося відео, на якому нібито зображено падіння вертольота легенди НБА.
З'явилися перші відео і фото після авіакатастрофи вертольота в Калабасасі, в якій розбився Браянт.
Стали відомі перші подробиці розслідування смерті легендарного баскетболіста після появи інформації про переговори між пілотом і авіадиспетчерами.
У загибелі спортсмена знайшли містичні збіги, а в мережі знайшли нібито передбачення його смерті в катастрофі.
Також був опублікований запис переговорів диспетчера з пілотом загиблого гелікоптера.
Пізніше з'явилися нові страшні фотографії з місця аварії.
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