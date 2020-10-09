Олімпійська чемпіонка з США пропала безвісти і була знайдена в тюрмі

Переможниця Олімпійських ігор-2008 у складі баскетбольної збірної США Кеппі Пондекстер була оголошена зниклою безвісти, проте пізніше виявилося, що вона перебувала у в'язниці.

Як повідомляє видання NBCSports, друзі не могли знайти колишню зірку жіночої НБА (WNBA) протягом декількох днів, тому подали заяву про її зникнення. З'ясувалося, що Пондекстер була заарештована за звинуваченням у нанесенні побоїв. При собі у неї не було документів, що посвідчують особу, а називати своє справжнє ім'я вона відмовилася.

Крім перемоги на Олімпіаді на рахунку Пондекстер дві перемоги в WNBA. У 2011 році її включили до списку 15 найкращих баскетболісток в історії жіночої НБА.

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